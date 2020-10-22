公屋裝修︱用35萬殘舊單位變豪華私樓　孝順女只望父母住得舒服

香港住屋需求一向高，樓價貴、租金貴、居屋難抽、公屋難排。若資產不多，又難得能分配到公屋，你會願意花錢裝修嗎？初出社會工作的Kennice一家5口居住在450呎的公屋20多年，環境殘舊不堪又逼狹。不但到處雜物、牆身殘破脫落，Kennice多年來3姊弟同房，每晚都要和姐姐「孖鋪」，缺乏私人空間。孝順女Kennice亦希望父母可以住得舒服一點，於是決定「公屋大翻新」，花35萬裝修後，有如豪華高級的私樓，Kennice感言「終於似返個屋企」。

Kennice一家5口居住在450呎的公屋20多年，環境殘舊不堪又逼狹。（受訪者提供）

Kennice一家5口居住在公屋20多年，單位約450呎，一廳兩房，父母住細房，3姊弟需要同住一房，環境頗為逼狹。單位經過20多年的摧殘，牆身早已殘破不堪，而且雜物多得放滿全屋，「有時連在屋內走路都成問題，基本上從來沒試過走過去廳的窗口望出街。」，十分誇張！

▼▼▼按下圖看公屋的原裝▼▼▼

Kennice想到現在父母年紀漸大，3姊弟亦已出身，有能力照顧家庭，希望父母能住得舒服一點，於是決定花錢裝修公屋單位。單位屬於和諧式公屋，已經有基本房間間隔，而今次裝修的基本要求是希望翻新牆身、增加收納空間、3姊弟能有各自睡床。

450呎殘破不堪的公屋單位，裝修翻新成豪華私樓。（受訪者提供）

Kennice指今次的裝修共花費約35萬，雖然沒有特別找設計師設計，只與裝修師傅略略溝通過意見，但是她們一家對裝修後的成果卻非常滿意。Kennice：「住了20幾年一間好殘舊的屋，突然間變成一間好像高級的私樓，大門外觀沒改，但屋內就改成豪華的感覺。重新裝修之後，的確煥然一新，覺得似返個屋企！」

善用入牆儲物櫃的空間，中間設置嵌入式的電視，省卻了電視櫃。（受訪者提供）

單位裝修前後對比確實很大，以前地上雜物滿佈全屋，現在廳裡設計了一個長型的入牆櫃，延展到窗邊，增加不少收納空間。同時，善用入牆儲物櫃的空間，中間設置嵌入式的電視，省卻了電視櫃。而且，房門也造了一式一樣的櫃門，觀感整齊。另外，廚房也度身訂造一系列廚櫃，方便收納。

廚房度身訂造一系列廚櫃，方便收納。（受訪者提供）

始終香港最缺乏的是空間，所以現在都份外珍惜。 受訪者Kennice

今次裝修更重要的改善了3姊弟的房間。之前的睡房放置一張4×6尺的上下格床，弟弟睡上格床，姊妹需要同床睡下格，3姊弟長大後漸覺大家的作息時間及生活節奏不一，2個成人「孖鋪」睡覺更顯擠迫、空間不足。裝修後，房間利用衣櫃間成左右兩邊，Kennice與姐姐睡上下架床，弟弟就睡另一邊單人床。現在3姊弟都有各自的床位，相對地有自己的私人空間，「大家都覺得好開心，終於有自己一片小天地。」

▼▼▼按下圖看裝修後的成果▼▼▼

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Kennice在網上討論區分享今次的裝修成果，網民都大讚單位有如私樓的示範單位！Kennice亦言這次的裝修費也是值得的，「雖然屋企是租住的，但是想給父母住到終老，覺得一個舒適的環境對大家都好，不論是精神上或是心靈上，所以我覺得今次的裝修也是必需的。」

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