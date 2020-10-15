港媽為女兒設150呎粉紅公主房+自製遊樂場　淘寶6千蚊搞掂零中伏

相信每個小朋友都對波波池沒有抵抗力，跳進池內定必玩到不捨得離開！新手媽媽YoYo在網上分享最近為女兒設計的粉紅公主房，淘寶購入波波池，並設一條小滑梯，有如私家遊樂場，得網民大讚「好有心機」、「小朋友夢寐以求」、「寶寶放電一流」。

新手媽媽YoYo在網上分享最近為女兒設計的粉紅公主房，淘寶購入波波池，並設一條小滑梯，有如私家遊樂場，得網民大讚「好有心機」、「小朋友夢寐以求」、「寶寶放電一流」。 （受訪者提供）

港媽童心未泯 自製私家波波池+小滑梯

新手媽媽YoYo與丈夫、女兒，一家三口同住，最近想替家居換個新風氣，在疫情下換個好心情，於是為5個月大的女兒設新房。YoYo為讓女兒能快樂成長，把客房改裝成粉紅公主房，更自製波波池，十分吸睛！

YoYo自言童心未泯，小時候也愛玩波波池，現在也希望女兒能在快樂中成長。不過考慮到在疫情之下，公共遊樂場的衛生問題，YoYo決定為女兒自製私家波波池，在家中打造一個愉快的玩樂空間。

150呎粉紅公主房 上床下遊樂場

房間本身是客房，約150呎，讓朋友來作客時休憩，現重新改造成小型遊樂場。YoYo先在淘寶購入一張高架床，若朋友到訪能用作作息之用。而床下便是女兒的活動空間，不但有私家粉紅波波池，更配以一條小滑梯，成為小孩夢寐以求的遊樂場。

▼▼▼按下圖看150呎客房變身成粉紅公主房▼▼▼

$6,000淘寶無中伏 但需自行組裝消毒

YoYo指今次淘寶改裝女兒房共花費約$6000，更指自己淘寶傢俬無中伏過！「其實家中很多傢俬都是購自淘寶，我本人覺得淘寶買衫褲鞋襪中伏比較多，但傢俬而言就真的無中伏過。雖然很多人指淘寶的傢俬不耐用，但因為我喜歡閒時換新氣，所以又沒考慮過傢俬可以用多久，但我家中的櫃和置物架也用了好幾年。」不過，YoYo指今次淘寶的高架床需要自行組裝，也比較難砌，丈夫一人亦砌了3、4日。波波池亦需要自行清潔消毒後才安心使用，的確需要較多心機！

▼▼▼按下圖看淘寶傢俬貼士▼▼▼

寶寶的快樂成長是我的優先考慮！ 受訪者YoYo

時下很多家長也非常重視孩子的學業，卻乏視兒時的玩樂時間，令孩子從小便承受莫大的壓力。但孩子同樣需要「Study Play Balance」，在愉快的成長環境下，更能激發出創造力！YoYo認為女兒的快樂成長是她的優先考慮，「現在女兒暫時和我同房，日後待她長大後會再改造房間，我會問她的意見，看看她想要一個怎樣的房間。因為於我而言，寶寶的快樂成長是我的優先考慮！在我的理念裡，小朋友的學習固然重要，但她的快樂成長也同樣重要。」

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