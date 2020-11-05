台灣10歲男孩瀡滑梯遭拇指斷肢　5字口訣減孩子遊樂場受傷風險

現在有很多百貨公司或是親子館，會特別規劃一區大型室內遊樂區給爸媽帶孩子去同樂。攀爬網、球池、滑滑梯⋯⋯但這本該是孩子happy land的場所，現在卻爆出暗藏危機！上月台灣雙十節連假時，一名媽媽帶着10歲的兒子到新竹知名遊樂場所遊玩，卻沒想到不出20分鐘，竟被工作人員通知她的兒子受傷了。

圖為事發現場（Facebook / 蔡惠婷 新竹市議員）

滑滑梯時，手指碰觸到一旁網繩棉線，導致拇指斷肢

媽媽緊張趕到現場，只發現發現兒子躺在地上，雖然工作人員已簡單包紮，但左手仍不停流血。送醫後，醫師發現兒子左手大拇指已經斷了，需要立即手術接回，目前小朋友還在持續觀察中。由於兒子是左撇子，媽媽非常崩潰深怕會對兒子造成不良的後遺症。

警方到場蒐證，發現裸露網繩就像鋒利的刀

事後，警方回到現場蒐證時發現，滑滑梯右邊有塞海綿做防護，但左邊沒有防護，棉線和塑膠布之間有縫隙相當危險，小朋友滑滑梯時，這些裸露的網繩就像一把鋒利的刀，直接把孩子大拇指切斷。事發後滑梯封閉至11月2日都未恢復開放，業者也強化警示標語，且對於這場意外感到非常抱歉，男童手術完成後也與陳媽媽保持密切聯繫。

不只室內遊樂場，平時的公園也可能暗藏危險

愜意的公園總會有一區是給孩子玩耍的地方，但若疏於維護也恐有安全隱憂，如穩固性、尖角防護、安全距離……任何一處只要被忽略，都可能會對孩子造成危及性命的重傷害！

即睇遊樂場設施常見風險位置！（點擊下圖）

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各項常見風險設施注意事項

當父母帶着小朋友來戶外的遊樂設施玩樂時，首先務必先尋找並閱讀相關規則，以了解正確的使用方法、適合的年齡族群及應注意事宜，如此才能玩得盡興又安全。

1. 盪鞦韆

由於其前後晃盪的特性，使得鞦韆的設立，必須具備比一般設施更大的面積。由於鞦韆會晃動，因此必須獨立設置，以免危險。坊間不少設施多為滑梯、鞦韆、遊戲屋連在一起，其實這都不夠安全。

2. 蛋糕形攀爬架

小朋友的肌力程度仍然不足，還不夠有力能夠抓住且支撐身體的重量，一旦爬上，很容易有墜落的危險。美國特別立下「禁止3至6歲的孩子使用肌力遊樂設施」法規，可見其重要性。

3. 滑梯

滑梯種類很多，有最簡單的塑膠直線滑梯、有金屬的或石頭的；有長有短，長的還有繞了2至3個小圈才能滑下來的。最適合小朋友的滑梯，建議是塑鋼材質的（金屬的會燙）；長的短的皆可，最好是開放不封閉的空間（以免卡在裏面）；底端距離地面必須有22至42厘米，才不會直接墜落而受傷。

4. 室內遊戲室

前面大多提到的以室外設施為主，至於室內的部分，也一樣須特別小心。不少室內遊戲設施屬半密閉的空間，父母有時候很難隨時看得到小朋友的狀況，因此務必隨時關注動向，避免發生小朋友躲在或卡住裏面不出來的危險情況發生。

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遊戲安全5步驟

步驟1：穿

避免過長衣褲，以密頭鞋為主。

步驟2：看

一到遊戲場就查看環境與設施。

步驟3：教

教導基本遊戲規則。

步驟4：止

若發現有不正確行為要馬上制止。

步驟5：陪

家長一定要在旁陪伴注意。

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看着寶寶已經可以走真的是令爸媽感到幸福的事，但也不能忽略一個事實，那就是更容易跌倒、受傷了，因此，家裡有許多地方最好要採取防護措施，尤其是浴室最容易發生意外，所以一定要特別注意，因此本文將提供關於浴室的安全方針給爸媽參考。

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點擊下圖即睇浴室安全方針！

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【本文獲「媽媽寶寶)」授權轉載，原文：新竹10歲男童溜滑梯遭切斷拇指，裸露網繩鋒利如刀！遊玩前別省略遊戲安全5步驟】