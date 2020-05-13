【睡眠安全】減低嬰幼兒猝死風險　父母必要知的睡眠7大安全建議

內地媒體報導近日一名三個月大的嬰兒被媽媽獨留在嬰兒床內趴睡，試圖訓練嬰兒盡快學懂自行入睡。期間臉部被壓住，不停大哭，一隻腳卡在床欄欄柱間，但媽媽誤信「趴睡群組」內其他媽媽的建議採取「哭泣免疫法」(Cry it out)，完全不入內檢查，最終釀成慘劇。 【編按：撰文為嬰幼兒睡眠顧問Charlotte Ma】

其實初生嬰兒必須仰睡，才得到最佳保護，趴睡較容易造成窒息，減低嬰兒猝死症(SIDS)的風險。除了仰睡，她亦提及以下嬰兒睡眠安全要點，建議各家長 (尤其是子女少於一歲的) 密切注意：

+ 20 + 19 + 18

不管家長做出任何決定，都應該以「安全」為前提，如果寶寶出現嚴重的抗拒行為，表示你所採用的方式並不恰當，建議家長不妨暫時回復原有的睡眠方式，慢慢透過其他方式，或詢問專家意見，以循序漸進協助寶寶自行入睡。

作者簡介：睡眠顧問Charlotte Ma

Charlotte成立香港嬰幼兒睡眠顧問有限公司，為國際認可嬰幼兒睡眠顧問。曾修讀文學碩士（傳理）、耶魯大學親子教育證書課程及法國小光芒兒童哲學導師課。 Charlotte致力幫助父母找出嬰兒睡眠問題的原因，提供嬰幼兒睡眠基礎知識並提供可行之入睡方法，好讓家長能教導子女自行入睡，令全家「有覺好瞓」。