【學童安全】學童坐校車冇保障　沒裝安全帶、3人坐2座位不屬違法

新一學年又開始了，乘搭校巴的學童相信為數亦不少，作為父母最擔心的是乘車期間的安全問題，然而香港的道路結構窄狹而複雜，但接載幼兒的校巴並沒有明文規定必須設置安全帶，更詭異的是，有關意外的保險賠償更有機會因三人兩座或學童沒有配戴安全帶而受影響，一切視乎保險公司與校巴公司的保險條款協議。

本年載有學童校巴意外已有五宗

校巴發生意外其實屢見不鮮，單在2019年內，涉及校車及保母車意外就已有五宗，其中包括秀茂坪2校巴相撞（25幼稚園學童受傷）、油塘校巴失控撞欄（7名學童受傷）、博康邨校巴與中型貨車相撞（1名學童受傷）等等。雖然大部分意外都沒有對車上學童造成人命傷亡事件，大多是輕傷擦損，但卻令人再一次關注校巴安全問題。

校巴沒裝安全帶不屬違法

由於公共小巴車型與不少校巴相似，而在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶，沒有佩戴安全帶的乘客最高可被罰款$5000及入獄3個月。有不少家長表示質疑，校巴小朋友容易走動不受控，但卻沒有任何規管，雖然根據運輸署規定，所有運載小學和幼稚園學童的校巴及學校私家小巴，每輛車上必須提供一名跟車保母，但即使車上有保母，也未能照顧到有關的安全，萬一發生意外時，學童在沒有安全帶的保護之下，也會有被拋出車外的風險。

除此之外，運輸署表示不足三歲的兒童不計算在乘客人數之內，及三名身高均不超過1.3米的三歲或以上兒童可算作兩人，因此幼稚園校巴常會出現3個人坐2個座位情況。

根據運輸署回覆指，現時法例沒有強制在學生服務車輛，包括校巴及學校私家小巴（俗稱保母車）上裝設安全帶，也沒有要求學生服務車輛的後座乘客佩戴安全帶。不過有規定所有在2009年5月1日或以後登記的學生服務車輛，必須裝設「保護式座椅」。保護式座椅是堅固的高背座椅，椅背後加有保護軟墊，而每排座椅之間的距離亦盡量減少。

611生命樹幼稚園謝淑賢校長 幼稚園校長：校方只是中介角色 611生命樹幼稚園謝淑賢校長表示，學校在校巴服務上的角色只是中介，而學校在挑選校巴承辦商時最優先考慮的是該公司的經驗以及司機的駕駛技術，同時服務要覆蓋到廣泛的區域，不過這些只可以透過校巴公司提供的文件略為了解。就安全問題，校長表示知道沒有法例規定校巴必須要有安全帶，以及3名身高130cm以下學童更可以3個人坐2個座位，但基於安全問題，校方會要求校巴服務的車輛需設置安全帶及必須佩戴，而且要一人一座位。

保險由校巴公司負責

由於校巴會因路面狀況而出現突發事情，而家長可透過WhatsApp群組詢問校巴位置及接送情況，群組內有校方人員、校巴司機、保母以及家長等持份者。

至於校巴保險一事，運輸署回覆，保險條款是保險公司與車主/司機之間的協議，因此未能回答校巴上的學童沒配戴安全帶，是否會影響保險賠償一事。而校長表示保險方面一向是由校巴公司負責，校方沒有參與其中，直言不知道三人兩座及學童在沒有佩戴安全帶的情況下，會有機會影響理賠。