流感疫苗｜七成家長希望採用噴鼻式疫苗　接種快減少子女打針哭鬧

在疫情未完結的情況下，全民皆口罩的習慣將有助減少將下來流感高峰期的影響，但家長仍然不能掉而輕心，近日有國際研究推算，同時感染新冠肺炎及流感的患者傳播新冠肺炎的風險高2至2.5倍，埋下年底疫情再次爆發的「地雷」。因此，在尚未有有效的新冠肺炎疫苗下，及早接種流感疫苗更顯重要。

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七成家長希望採用噴鼻式流感疫苗

香港醫院藥劑師學會早前訪問了132名幼稚園及小學家長，超過7成人擔心子女同時感染季節性流感及新型冠狀病毒，增加併發症或死亡風險；超過8成人擔心子女疫情下要等待接種流感疫苗，增加感染新型冠狀病毒風險，另外有8成3人擔心注射式流感疫苗會令子女哭鬧，所產生的飛沫可能增加病毒傳播風險，7成家長認為噴鼻式疫苗可以避免子女抗拒打針, 及減低子女哭鬧的機會.，惟校方多選用注射式疫苗，與家長意願有所分歧，情況值得探討。

學會建議，學校應多採用噴鼻式疫苗，減低學童接種疫苗時的哭鬧情況，加快接種過程，減低人群聚集，同時減少病毒傳播風險。

按圖睇邊四類人士不適合接種噴鼻式流感疫苗：

噴鼻式流感疫苗在2至49歲的人身上接種，懷孕女性、哮喘或雞蛋過敏人士則不適合。噴鼻式流感疫苗效果與傳統打針無異，惟恐噴鼻式流感疫苗是「滅活」疫苗，意即仍有活性低的病毒存在，顧不適用於長期接觸免疫系統久佳病患的醫護人員。而噴鼻式流感疫苗在疫情下更可以顯出好處，接種速度快減少聚集，以及沒有痛楚避免小朋友哭鬧導致飛沬四濺。

噴鼻式疫苗優勢：

1.方便－接種方式十分簡單，只需用噴射疫苗到小朋友兩邊鼻腔中即完成

2.快捷－江永明醫生方享於2010年於銅鑼灣一所小學為190多個同學試行噴鼻式疫苗，結果全員接種花不到一小時

3.無痛－在有醫生和藥劑師的情況下接種噴鼻式疫苗，小朋友表示完全不痛楚，也不會感到害怕

4.減省人手－崔俊明藥劑師認為，用噴鼻式疫苗小朋友完全不怕亦不會哭，老師和醫務人員的壓力亦減輕

跟針劑流感疫苗一樣，噴鼻式疫苗同樣有機會出現副作用，包括：

1.鼻塞

2.流鼻水

3.發燒

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