必掃童裝｜GAP網店減價清貨　HKTVmall買《魔雪奇緣》超抵公主裙

時裝店GAP擬撤資香港，目前中環實體店正進行減價促銷，而網店亦在同步減價，BB衫同男女童裝均有「超值購」價格。而網上百貨公司HKTVmall由即日起，迪士尼系列正在優惠價發售，大量《魔雪奇緣》（Frozen）、彼思系列的書包、文具、童裝正在減價，爸爸媽媽正好把握機會，為小朋友預備一份合心意的聖誕禮物！

時裝店GAP目前只有中環的實體店，目前正在清貨減價，連衣架和模特公仔也在出售。如果媽媽想足不出戶，GAP的網店亦在同步減價。孕婦裝、男女嬰幼童裝正以「超值價」出售，即使正價童裝，買滿999元即減400元，差不多相等於６折！

必入手童裝：

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HKTVmall 迪士尼系列優惠

網上百貨公司HKTVmall亦由即起日至11月24日，舉行「Disney Collection Super Brand Day」，帶來數百件低至3折的精選產品，更有一系列$99、$199及$299優惠，包括米奇、迪士尼《魔雪奇緣》、迪士尼與彼思《反斗奇兵》等動畫角色的公仔、餐具套裝、家品、服飾及美食等，讓大家盡情購物，將迪士尼的歡樂氣氛延伸到生活每個角落，優惠期有限，不容錯過！

編輯精選：

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