家居斷捨離第一步最難走　9大取捨原則教你衣服、日用品應否放手

每個人都想住在清爽乾淨的房間裏，不過沒有一個契機的話，就很難下定決心斷捨離。「搬家」是斷捨離的最佳時機，為了打造新的居住環境、迎接新生活，必須一鼓作氣讓房間改頭換面！如果只是像無頭蒼蠅般瞎忙，很可能會越整理越亂，或是判斷錯誤，把重要的東西給扔了……。搬家整理時，通常有時間限制，不能慢慢來，所以我們更要學習高效率、重點式的斷捨離技巧。這次將為大家介紹斷捨離的9大重點法則，趕快來看看吧！

點擊下圖了解家居斷捨離的9大法則！

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衣服斷捨離

1. 一年內有是否有穿過？

如果衣服一年沒穿，以後應該也沒有它出場的機會了。挑出所有超過一年沒穿的衣服，列入「斷捨離清單」之中吧！雖然說是「斷捨離」，但也不必直接丟棄，可以尋找資源再利用的方法，像是上網拍賣或拿去二手商店賣都不錯。

2. 充滿回憶的衣服可以保留！

說是舊衣服通通丟掉，不過每個人的衣櫃裏，一定都有充滿回憶的衣服吧？如果衣服超過一年沒穿，你還是想留下來珍藏的話，也不用勉強自己一定要清掉它。相反的，如果你根本想不起自己為何有這件衣服，那就果斷扔掉吧！

3. 風格不合的衣服，更要捨得放手！

如果你發現衣櫃裏有一堆放着沒在穿的衣服，它們通常是在你改變穿衣風格之前買的。重新審視這些衣服，你很可能會覺得「以前很適合我，現在感覺有點微妙……」。如果衣服跟現在的風格不搭，也不要因為之前花很多錢買就捨不得丟，果斷放手才是正解！風格不適合自己的衣服，就算留着，以後也沒機會穿吧！

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日用品斷捨離

4. 從小地方開始整理

當你充滿幹勁時，一定會想先從大範圍的地方開始下手吧？不過我建議大家從比較小的抽屜開始整理。小抽屜只要花一點時間就能搞定，整理起來很有成就感，才能堅持下去。如果從大抽屜開始整理，任務艱鉅又耗時，幹勁一下就消磨殆盡了，所以最好從小地方開始收喔！

5. 事先決定保留的數量

整理雜物時，可以先決定物品保留的數量。心裏有個底，就能預估接下來還要清掉多少東西。整理前，最好先掌握家中收納空間的大小，評估最多可以收納多少東西，就能讓居家空間更有餘裕！

6. 發覺最近有些東西完全用不到

如果你發現身邊越來越多用不到的東西，就表示又到了斷捨離的時期了！特別是餐具或包包等日常用品，如果沒在使用，其實很容易察覺。有些東西半年或一年沒使用，就可以考慮處理掉了。

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化妝品斷捨離

7. 找出適合自己的顏色

以前不知道自己適合甚麼顏色的彩妝，有時買錯色系，上妝後才發現氣色更差……。也因為這樣，梳妝台上可能堆了許多沒用的化妝品。在實行斷捨離之前，我們要先了解自己適合甚麼顏色，再以此基準做取捨。如此一來，才能留下最適合自己的化妝品，化出充滿個人魅力的妝容喔！

8. 確認保存期限

此外，也可以從保存期限下手。化妝品跟衣服、餐具不同，有保存期限的問題。未開封的商品大約能存放3年，不過一旦開封使用，保存期限就會縮短很多。我們可以自行決定開封後要存放多久，並依照這個原則進行取捨。舉例來說，睫毛膏、液狀化妝品粗估3個月；保養品、粉底及唇膏粗估半年；眼影粗估1年；粉狀腮紅粗估2年。

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讓房間常保整潔的秘訣

9. 經歷大規模的斷捨離之後，實行「買一丟一」的政策！

經歷大規模的斷捨離之後，房間變得非常清爽，不過也別忘記隨時進行小規模的斷捨離喔！請大家記住「買一丟一」的原則。「買了一個新東西，就要丟掉一個用不到的東西」，控制身邊物品的數量，房間跟衣櫃才不會越堆越亂！

實踐斷捨離法則，迎接清爽新生活！

斷捨離能淨空房間，也能淨空心靈！趁着搬家之際，一起動手整理身邊的物品吧！

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