秋季增高│５款讓兒童加快長高食材　附湯水達人爸爸教煲增高湯水

在抗疫持續的這段時間，小朋友進行戶外活動的機會大大減少，但踏入秋季，又是增高的好時間，因為小朋友在此時期食量增加，家長可以把握機會為孩子補充適當營養，透過食療促進骨骼肌肉發展。而湯包爸爸Adam更會教大家煲兩款人氣「增高湯水」，讓孩子可以趁入秋快高長大。

雖然小朋友的高度很大程度上受家庭基因遺傳而定，但其實家長亦可配合飲食、睡眠和運動等後天因素，幫助發育時期的小朋友吸收有利長高的元素，小朋友獲得足夠的蛋白質、維他命、礦物質等營養，可有效促進骨骼肌肉發展，從而得到增高功效。

點圖即睇身高預算方程式：

初生嬰兒在剛剛出世時身高約為50cm，0-6個月時每月平均增高2.5cm，其後6個月-1歲每月平均增長1.5cm，1歲時小朋友身高應達75cam，2歲時達到85cm。

生長曲線圖參考：男生/女生

透過飲食促進骨骼肌肉發展

要讓小朋友增高，骨骼肌肉發展非常重要。小朋友獲得足夠的蛋白質、維他命、礦物質可以促進骨骼肌肉發展，從而得到增高功效。

點圖即睇促進骨骼肌肉發展食材:

+ 10 + 10 + 10

充足睡眠很重要

家長要知道充足的睡眠，對小朋友的成長是十分重要，美國國家睡眠基金會曾公布一張睡眠時長標準，點圖即看:

而當中生長激素分泌最多的兩個時段，是晚上9點至第二日的凌晨1點，生長激素的分泌量達到最高，是日間的5至7倍。另外，早上的5點至7點的3個小時，也是另一個生長激素的小高峰。如果要長高，就要好好掌握這個兩個睡眠時間段。而當中生長激素分泌最多的兩個時段，分別是晚上9點至凌晨1點，以及早上的5點至7點，這兩個時間段對於長高來說是十分重要的！

避免過早學坐、學站

有些家長為了讓孩子快高長大，會提早讓孩子學習坐和站，但孩子身高跟他脊柱骨的發育的時間是息息相關，小朋友過早學坐或學站，也有機會引起脊柱的過度屈曲，影響身高發展。父母應該遵循骨骼發育的規律，讓孩子6-7個月大才讓他獨自坐立，8-9個月大時才讓他爬，10-11個月大時才站立。

父母應該遵循骨骼發育的規律，讓孩子6-7個月大才讓他獨自坐立，8-9個月大時才讓他爬，10-11個月大時才站立。(getty images)

而適當鍛煉亦能夠讓孩子變得強壯，在孩子1歲前，爸爸媽媽可以幫助孩子做一些抬頭、爬行和翻身等動作，而孩子到1到2歲，爸爸媽媽就可以帶他們參加戶外運動，例如游泳、拉單槓等等，這樣不但可以促進孩子身高增長，亦可增強體質，提高機體的防禦能力。

孩子到1到2歲，爸爸媽媽就可以帶他們參加戶外運動，促進孩子身高增長，亦可增強體質，提高機體的防禦能力。(getty images)

而對湯水很有研究的湯包爸爸Adam表示，遇到很多家長經常問他，想小朋友「增高」飲哪款湯水好，他說:「所謂腎主骨，又能化為血，維持人的生長、發育，所以小朋友發育時間，比較易熱氣，間中煲一下何首烏、肉蓯蓉，既能補腎助發育，還可以清熱潤肺，再配合多做運動，對增高大有幫助。」

湯包爸爸Adam教大家煲一款人氣「增高」湯水。(龔嘉盛攝)

點圖即睇湯包爸爸推介「增高」湯水：

+ 4 + 4 + 4

+ 3 + 3 + 3

(部份照片由「家常例湯」提供）

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