女童誤服近40粒降血壓藥身亡　嫲嫲做錯一件事耽誤救治時間釀悲劇

為人父母者看到「女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡」這樣的新聞不免痛心，但在痛心之外該如何避免此類事件再次發生，如果不幸發生了又該如何急救，或許是比痛心更有價值的事情。做到以下幾點，希望女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡的悲劇不要再發生。

女童誤服近40顆降血壓藥，嫲嫲為何會耽誤了孫女的救治？（按圖了解）：

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女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡事件，源自廣東佛山，一名女童在奶奶不注意的情況下，誤服了放在桌上的降壓藥。奶奶發現後先聯繫了女童母親，未及時將孩子送醫。女童到醫院時，距服藥的時間已過去兩個多小時，最終女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡。

女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡的消息發出後，有醫學人士表示大量的降壓藥發揮藥效後，會導致血壓下降，出現休克。長時間的休克會導致缺氧、缺血，最終導致心跳停止。大劑量和未能及時就診是女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡的主要原因。

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女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡事件，其實有3點問題極為關鍵。

首先，如果家裏有孩子，需要把各種容易誤服的藥物或者小物件，以及容易造成傷害的比如刀片，剪刀等物體都要放在孩子觸及不大的地方，這樣才能儘量的避免造成傷害。女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡，如果不給孩子接觸到自然也就能避免悲劇發生。

其次，如果一旦出現孩子誤服藥物的問題，一定要第一時間撥打急救電話，而不是聯繫家長，慌亂的奶奶當時並沒有及時撥打「120」（編按：內地急救電話號碼）送醫，而是給孩子媽媽打電話，延誤了治療。女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡，很大一部分原因就是因為耽誤了搶救的時間。

最後，一些必要的急救知識比不可少。如果是誤服藥物，家長第一時間要讓孩子喝大量的水，可以讓他們喝奶或飲料代替，喝完後儘量讓孩子彎腰，手指輕輕地扣咽部，讓他把藥物嘔吐出來。除了催吐，家長應該同時撥打120，儘快送到醫院進行洗胃和治療。

女童誤服近40粒降壓藥不幸身亡，為人父母者一定切記這三點，讓悲劇不再發生！

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