子女皮膚、呼吸道敏感「咁就一世」？　了解2大過敏症關鍵轉捩點

現今，有過敏問題的孩子不在少數！看着孩子飽受過敏之苦，父母的內心也很艱苦，如何妥善照顧過敏寶寶，可說是讓父母傷透了腦筋！其實，過敏還是有辦法好好控制，不讓小小徵兆演變成大大危機！

點擊下圖看清寶寶有哪些身體部位容易過敏！

世界衛生組織（WHO）已將過敏性疾病列為21世紀世界重點研究和預防的疾病，就知道過敏問題有多嚴重了！在台灣，嬰幼兒過敏的比例相當高，幾乎每三位就有一位是過敏兒，過敏性鼻炎甚至高達每兩個兒童就有一個的情況。但在尚未確診為過敏前，父母是否能從孩子的行為舉止中察覺到有過敏徵兆而採取預防行動？

容易過敏部位．皮膚、腸胃、眼睛與呼吸道

過敏症狀的出現多有好發部位，台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長、馬偕醫學院教授暨淡水馬偕醫院兒童過敏免疫風濕科主治醫師楊崑德表示，皮膚、腸胃、眼睛與呼吸道是早期過敏表徵好發部位，以「皮膚過敏」來說，常見徵兆有皮膚粗糙、紅腫，或在臉頰、四肢關節反覆發作紅色癢疹；「腸胃過敏」則是有溢吐奶、腹瀉、脹氣與腸絞痛；「眼睛過敏」的表現包括頻繁眨眼、揉眼、眼睛癢及黑眼圈；至於「呼吸道過敏」，會聽到寶寶呼吸有咻咻咻的雜音、打噴嚏、流鼻水與鼻塞等。

這些徵兆看起來好像不是很嚴重，但在不以為意的狀況下，總以為「只是感冒，過去了就會好」，因而在反覆發作後而陷入「過敏進行曲」的泥沼中，併發多種部位的症狀，讓過敏愈來愈嚴重！楊崑德理事長表示，所謂的「過敏三部曲」，即是從異位性皮膚炎，從臉頰、脖子、四肢到全身，後續進展到呼吸道的過敏性鼻炎與氣喘，甚至與過動症和妥瑞症相關聯。

相關文章：兒童蛀牙︱5歲童平均有超過3顆爛牙 必要知的7個刷牙及護牙貼士

+ 2 + 2 + 2

分辨過敏與其他疾病

由於過敏疾病有時不易與其他疾病區分，楊崑德理事長提出鑑別診斷的要點：

+ 6 + 6 + 6

．分辨脂漏性皮膚炎與異位性皮膚炎

在嬰兒時期，脂漏性皮膚炎與異位性皮膚炎並不好區分，診斷異位性皮膚炎需要符合三要件：有家族史、以癢為主的症狀與分佈位置，其中，分佈位置用來做為與脂漏性皮膚炎的鑑別診斷：脂漏性皮膚炎好發在臉、頭皮、耳後、眉心等皮脂腺分泌較旺盛的部分，身體或四肢不容易有；異位性皮膚炎則是長紅疹、發癢的部位先是在臉頰或脖子，「只要跨過脖子，到身體或四肢就很難好」，嬰兒時期最常見於四肢伸展處、脖子及前胸；年齡稍長到可行走後，典型的分布處則於關節彎曲處（手腕、肘彎）、眼角內側、腳踝。

．分辨感冒與過敏性鼻炎

若是感冒，一整天都會有打噴嚏、流鼻水的症狀，而過敏性鼻炎則是容易在早晚發作，但也有可能先是感冒而變得症狀明顯，但拖着拖着就成了明顯的過敏症狀，然後留下早晚容易打噴嚏、流鼻水、鼻塞的症狀。

．分辨感冒與氣喘

過敏性氣喘是氣管受到過敏原的刺激，出現反覆發作的咳嗽、呼吸急促，且呼吸有喘鳴聲。當寶寶感冒時，就有20%的人會在呼吸道有喘鳴症狀，這種與感冒有關的喘鳴，「重複3次」有這樣的狀況後，就要懷疑可能是氣喘了；或是感冒超過2至3週沒有好，則是要想到氣喘的可能。另外，父母任一人有氣喘，或是前一個兄姊有氣喘，孩子氣喘的機會很高。

楊崑德理事長表示，「約有20%的嬰兒（<2歲）是在感冒時會喘一下，發作兩三次就沒再發作，這種是所謂「暫時性氣喘」，過了3歲都會好；然而，過了3歲還有喘鳴的兒童，多半是過敏性氣喘兒，其盛行率在台灣大約10%～15%，這些兒童的過敏性氣喘，要到10歲以後，有70%的人會消失或解緩，剩下20%～30%則會是持續有氣喘病。

相關文章：小朋友貪睡晚起床經常放空發呆 可能會比別人更聰明原因係……

寶寶過敏不妥善處理．對健康大有影響

過敏所造成的影響不只有因這些疾病而產生的不適，楊崑德理事長表示，輕忽過敏徵兆，可能對兒童健康造成的長遠危害，包括：

+ 7 + 7 + 7

．睡眠品質差：夜晚總是過敏症狀發作的時候，皮膚搔癢、鼻塞與呼吸不順，都讓發病的孩子睡不好，連帶也影響照顧的父母，夜無好眠。孩子一天少睡2小時，一年就少睡730小時，影響不小。

．體格發展落後，身高平均少4厘米或是肥胖：長期睡眠品質不佳，影響生長發育，這也是為何過敏的孩子體型看起來偏瘦小。若是氣喘，孩子往往無法參加體能活動或團體活動，可能因此肥胖或影響肢體的協調性，也因甚少參加活動而影響人際關係的發展。

．抵抗力差，肺炎風險高1.7倍：過敏反應造成免疫失調，降低了抵抗力，容易反覆感冒，增加了肺炎的機會。

．情緒低落，4個有1個可見憂鬱或好動症狀：過敏所造成的不適影響睡眠品質，人際關係與活動進而導致情緒低落，影響情緒的過與不及：好動或是憂鬱。

．專注力不佳，學習力低落：睡不好，白天無法有充足的精神專注學習，進而造成學習力低落。

．過度活躍風險高，增加2至3倍：輕忽過敏徵兆，易併發兩種以上過敏症狀，增加過度活躍風險。

相關文章：曬B狂魔注意｜分享子女日常別過火 4大守則助培養孩子成長價值觀

+ 10 + 10 + 10

過敏與過度活躍．症狀一線牽

近年來，有研究指出，自閉症、過都、度活躍與妥瑞氏症等疾病，並不是由過敏的單一原因造成，卻與過敏有高度相關性，楊崑德理事長表示，「因果關係不明，以過敏性鼻炎為例，臨床發現不少有過動或妥瑞症的孩子，伴隨過敏性鼻炎的症狀，包括：鼻塞、流鼻水、鼻子癢與打噴嚏等，若能妥善控制過敏的問題，這些疾病的過度活躍或注意力缺乏的症狀會好一點」。

減緩過敏症狀這樣做

楊崑德理事長表示，「免疫是動態的調整」，最好是在胎幼兒期的關鍵1000天（懷孕初期到2歲之間），讓生活環境是「避免污染，而不是一塵不染」；「自然均衡飲食而避免塑化劑或PM2.5暴露」， 讓過敏體質不容易發展。即使在過敏體質或反應已存在，若能控制得宜，可以降低症狀的嚴重度與發作的頻率，也就是說，過敏可以早期防治；即使發生後也能被妥善控制而少發作、解緩或消失！

異位性皮膚炎和呼吸道過敏疾病的注意事項（按圖了解！）

+ 4 + 4 + 4

異位性皮膚炎

好好照顧有異位性皮膚炎的寶寶，過了嬰兒期，來到3歲的轉捩點，大部分的孩子通常就不致有太大問題。他解釋，「異位性皮膚炎與吃的食物有關，大部分過敏原來自食物，例如：牛奶、蛋白等。當寶寶3歲後，隨着身體的免疫系統愈趨成熟，腸胃道已建立對食物的耐受性，自身能調節對食物的反應」。

照顧上，做好肌膚保濕、指甲修整、適當使用藥物（止癢和抗發炎），可以打斷惡性循環。楊崑德理事長指出，「若是餵母乳的寶寶，仍出現持續異位性皮膚炎，建議先暫停餵奶（母乳可先冷凍保存），等皮膚症狀改善，再繼續餵；因為母乳對防治腸道感染或呼吸道過敏有效，但是對異位性皮膚炎防治效果有限，甚至有些嬰兒出現較嚴重的異位性皮膚炎！如果寶寶餵哺母乳已超過6至9個月大，仍有異位性皮膚炎，則建議考慮停餵」。

呼吸道過敏疾病

與呼吸道有關的過敏性鼻炎、氣喘的轉捩點則是8～10歲。「有過敏性鼻炎的病童愈來愈多，發病年齡也愈來愈低，10個有兩個在2至3歲出現症狀，40%～50%是在學齡至青春期發作」。他說，大部分的人多置之不理，因為不會要命，又只在早晚發作，可是不處理的話，容易併發鼻竇炎，也有可能造成鼻涕倒流，甚至在咳嗽時被當成氣喘。另外，當鼻子塞住而用嘴巴張開呼吸，不要小看這個動作，長期下來，很可能造成門牙容易向外突出，將影響臉部發育與齒列咬合不正，日後還得花大錢進行牙齒矯正。

不論是過敏性鼻炎或氣喘的病童，若能遵從醫囑，按時吃藥或噴藥，再加上避免置身在有過敏原的環境，即可有效控制過敏性鼻炎、氣喘。

楊崑德理事長補充，照顧有呼吸道過敏疾病的病童時，要注意環境的溫濕度，應避免置身溫差大的環境，溫度高低因人而異，約25℃至26℃，適合濕度為55%至60%，但台灣的濕度多大於60%，「適合呼吸道過敏疾病的濕度要低，但異位性皮膚炎則與氣喘相反，建議家中有人待着時，濕度控制不宜太乾燥，沒人在時，可讓環境濕度保持乾燥一些，這樣不利環境中的病菌生存，有助預防感染呼吸道疾病」。

相關文章：小朋友走路步姿奇怪或是髖關節發育不良 呢7類人屬於高危族群

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶過敏有徵兆．控制得宜避免小徵兆變成大危機】