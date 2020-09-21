【兒童身高】孩子矮小總是長不高？　除基因外或與疾病和體質有關

小孩怎樣算太矮？如果您小的孩身高低於同齡、同性別、同種族其他小孩的平均，那就可能代表您的小孩長太矮了。若小孩比97%的同齡同性同儕矮，也代表小孩「身材矮小」(Short stature)。

了解孩子長不高原因：

+ 15 + 15 + 15

造成小孩身材矮小的原因

1. 基因

當小孩有1或多個身材矮小的家庭成員，小孩通常也會被遺傳這個特徵。不過即便如此，小孩應該還是健康的，而且目前沒有已被證實的有效方法，可以幫他們長高。

2. 營養不良

營養不良的小孩會比較難長高，因為他們的身體缺乏能幫助他們生長的養分和材料。

【相關圖輯】兒童增高｜運動量少身高增長慢 中醫教一招有助增高

+ 3 + 3 + 3

3. 體質性生長遲緩

體質性生長遲緩（Constitutional growth delay），或稱生長與青春期的體質性延遲，會讓小孩有一段時間長得比同齡小孩慢，通常會發生在6個月~2歲時，但這個階段過後，小孩應該就會追上正常的生長速度。

4. 重要器官患有慢性病

例如心臟或肺。

5. 荷爾蒙失調

小孩體內荷爾蒙不平衡，也會影響他們的生長。

【相關圖輯】家居清潔｜枕頭長期唔洗隨時有糞便陪睡 用耐會變重原來因為…

+ 5 + 5 + 5

醫師處理小孩身高問題的方法

如果醫師懷疑小孩有身高矮小的問題，醫師首先會持續追蹤小孩的生長狀況數月，若沒有異樣，就不會進行治療。反之，若醫師發現小孩長太慢或停止生長，則會將小孩轉診給內分泌科醫師。

之後，小孩可能會需要抽血，以檢查荷爾蒙或染色體是否有問題。醫師也可能為小孩拍攝X光，檢查小孩的骨齡，或進行核磁共振造影(MRI)，以觀察小孩的腦下垂體(Pituitary gland)是否有異樣。醫師會依據檢查結果，為小孩制定適合的治療方案，例如生長激素療法。

【相關圖輯】兒童成長｜顏色影響小朋友行為心理 呢種顏色會令人感不安……

+ 16 + 16 + 16

家長能為小孩身高狀況做的事

若醫師認為沒有適合的醫療途徑能為小孩解決身高問題，那家長唯一能做的，就是確保小孩有攝取足夠的營養、充足的睡眠，以及規律適度的運動。

家長切忌不要嘲笑小孩的身高，或拿小孩的身高跟別人比較。畢竟小孩長得矮可能是基因問題，並不是他們故意犯的錯。此外，不要給小孩太多長高的壓力和期望，因為心理壓力有可能導致小孩生長遲緩。而且小孩長不高其實沒關係，「高的人等於成功」是個社會迷思，長不高的人其實也可以很有成就。

相關文章：留家抗疫日日執屋 家中三個地方亂反而有利小朋友大腦發展

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

小孩未來會長多高？身高可以這樣算

迷思破除！自慰影響身高與陰莖的發展

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩很矮長不高？身材矮小的原因】