高鈉飲食｜兒童偏好重口味易肥血壓高　薄餅、薯片外牛奶都高鈉？

孩子愛吃薄餅、薯片這些「重口味」的食物嗎？當心小小一份就隱藏着高鈉含量，一不小心就會超標。研究指出，小時候就愛吃鹹的孩子，長大後通常也喜歡重口味，且容易引起高血壓等疾病。

聰明攝鈉的4個原則（按圖了解）：

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根據台灣衛生福利部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，相當於6公克的鹽，然而研究指出，學齡兒童的鈉含量高達3000毫克，尤其男孩又比女孩攝取量高，且8至17歲的兒童中有9分1的孩子血壓高於正常水平。

兒童鈉含量超標，這些食物是元兇

我們都已知道攝取過多的糖將引起肥胖、糖尿病、心血管等疾病，然而研究顯示，「高鈉含量食物」也是健康殺手之一。

美國營養學與飲食營養學期刊日前針對學齡兒童進行飲食調查，受眾有2142人，結果發現，孩子們全天平均攝取量高達3000毫克，且又以青少年最嚴重，並且有9分1的孩子血壓高於正常水平，而兒童期就有高血壓問題，將來長大也有很高機率會有高血壓等心血管疾病。

此外，研究人員也發現，測試者體內鈉含量高的原因，又以下列10種食物為最嚴重（按圖了解）：

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飲食4原則，讓孩子聰明攝取鈉

看完上述10種食物是否會有點緊張，其實只要把握飲食4原則，減少零食、醃肉等加工食品，就能讓孩子聰明攝取鈉。

1. 正常攝取天然含鈉食物

天然含鈉的食物包括鮮奶、肉類、魚類和蔬菜等，這類食物的鹽份含量低，且非加工食物，因此可以正常攝取，不必過於擔心。

2. 飲食中加入健康含碘鹽

不少人有缺碘的情況，缺碘會引起甲狀腺腫大、心智功能退化等問題，因此下次選購食鹽時不妨選擇含碘鹽，這可同時攝取兩種營養素，並能維持身體良好的代謝和體能。

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3. 不須切換到無鹽飲食

雖然攝取過多的鈉會引起高血壓等疾病，但飲食中也不須完全拒吃鹽，烹調時仍然可以添加一點點的鹽，以及攝取天然含鈉食物，維持身體機能所需。

4. 不吃空熱量鹹零食

薯片、薯條、泡芙等包裝零食大多含有過多的鹽分，而且是空熱量食物，不僅沒有營養，吃多了還會引起肥胖，因此應盡量避免。

生活中的鈉來源相當多，從天然食物到加工食品或是食鹽都有，爸媽只要注意每日鈉含量上限，並且在購買食物前觀看營養標示，注意鹽份來源，避免添加非天然的鈉，就能健康吃鹽，維持孩子生長所需。

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