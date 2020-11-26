身先士卒學滑板　鼓勵孩子勇敢試　爸爸馮傑：大人要識放手！

學習新事物需要勇氣，父母的推動在孩子的成長過程中尤其重要。開播超過十年的香港電台親子節目《好孩子星期天》於本月進行革新，節目主持人每周親身上陣，學習不同技藝，鼓勵孩子勇於嘗試。主持之一的馮傑亦是一位父親，他認為父母適時放手，孩子才可更放膽的探索世界。「俾佢試多啲唔同嘅嘢，要小朋友成長，大人先要識放手。」 攝影：曾梓洋（部分相片由受訪者提供）

親身分享學習體驗

由馮傑及李慧研主持的港台節目《好孩子星期天》於本月進行革新，以往只針對小學生自行收聽，現時更適合小朋友和家長一同參與。節目長約2小時，頭一小時較適合幼稚園孩子和家長，內容涵蓋古典音樂介紹及兒童心理環節，邀請了註冊臨床心理學家設計不同場景，以及請來家長作真實分享。慧研分享，這部分帶領家長由小朋友角度去看生活細節，「大人會更明白小朋友點解會有咁嘅反應，識得點樣同小朋友溝通。」

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節目後半部分包括「好孩子x STEM！想創實驗室」環節，介紹可在家中進行的親子科普實驗，從中了解科學原理；並設「時空遊歷團」廣播劇時段，故事主人翁會到不同時空，經歷中西歷史事件。最後半小時便是重頭環節「好孩子闖出去」，每集主持人會走出直播室，學習不同技藝，涵蓋藝術、手作、運動，例如滑板、豎琴、陶藝、書法。

慧研分享，這個環節就如幫小朋友先作第一身嘗試，「首要準則係我哋兩個都未學過，好似小朋友咁第一次去嘗試，話俾佢哋知第一次去玩嘅時候會遇到嘅問題，邊啲係令我驚、擔心嘅嘢。」馮傑續指，他們的體驗可激發孩子的好奇心。「第一下上去滑板都驚，佢望落好有速度感，但講求平衡力、肌肉發力嘅準繩度，唔係好快、好勇敢就得。小朋友有好奇心，我哋身先士卒試俾佢哋睇，睇完之後中意邊樣多啲，又可以去試下。」

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最難捱的半年：要識得嗌停

馮傑的兒子剛好2歲9個月，他形容兒子「動靜皆宜、文武雙全」，笑指孩子「平時好多嘢講，但其實怕醜底！」他坦言，兒子的出生為他的生活帶來了「翻天覆地的改變」，除了顛覆一貫的生活習慣，更為他帶來一段艱難的時期。「小朋友出世頭半年，係我人生至今最艱難嘅半年。初生兒需要24小時照顧，我一開始唔知道原來一個人係唔識得瞓覺，小朋友係要氹先會瞓。初時要餵夜奶，兩個鐘頭餵一次，放工第一時間返去照顧佢，一晚平均瞓四、五個鐘，分開三次，情況持續半年，對一個人嘅體力、精神，都係好大消耗。」

他坦言，這段時期睡眠質素低，對情緒狀態有一定影響。「男人都會有產後抑鬱！我都絕對有，但冇去睇醫生。太太要餵母乳，都好大壓力，係各自處於一個洪爐內。自己想減輕佢嘅壓力，雜務上可以幫手都幫手。不時上網搵資料，學習點樣做得好啲。唯有咬緊牙關去頂，希望黑暗之後就係光明。」

孩子出生後，為了好好兼顧家庭，馮傑更學懂在工作上，要「識得嗌停」。「工作上有自己嘅專業要求，有時mixing（混音）、訪問可以再做好啲，永遠可以再進步，但要識得嗌停，去到呢個程度，可以收貨，就返屋企開展下一項工作。」

惟他直言，在照顧工作上，「嗌停」則不是易事。「照顧小朋友係好難嗌停，你總係想俾更好嘅嘢小朋友。我都會同太太講『夠喇』，唔係會將自己拉得太緊，對佢自己同小朋友都唔好。」

放手讓孩子嘗試 豁達探索自由

作為父親，馮傑希望讓孩子作多方面的嘗試。「例如去公園，總有照顧者會話『爬咁高會跌』，或者扶住晒佢哋去爬，我就會放手由佢爬，就算有機會跌親，咪試下囉，唔好怕。」

他觀察到，孩子的特性是會不斷重覆學習，「小朋友中意一樣嘢，係可以重覆去做。最簡單，初生時一識得翻身，會不斷再翻；我教佢簡單嘅手指動作，佢發現原來自己做得到，對佢嚟講係世界紀錄，原來世界有樣咁嘅嘢，會不停做，係好享受學到一樣新嘢。小朋友要成長，大人就要識放手。」

馮傑為孩子取名為「逍」，意指思想逍遙，寄寓對自由的嚮往。他希望孩子性格豁達，且具備一定的知識與智慧。「首先你要有知識，先可以不被愚弄，有能力搵到自己喜歡嘅事，得到快樂。希望培養出豁達嘅性格，唔好斤斤計較。太過杞人憂天，好難談得上思想逍遙。『自由』可以好闊，至於佢需要嗰種逍遙係乜嘢，係香港呢種自由，還是離開香港才有自由，就由得佢自己探索。」

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