疫市推出視像服務　補習配對平台：家長先了解孩子避免找錯老師

自今年爆發新冠肺炎疫情，補習行業大受打撃，有網上補習配對平台適時推出全新視像補習服務，在疫市創出一條出路。創辦人分享，家長對視像學習的認知和信心日漸增強，惟不少家長對孩子的弱項及需要了解不足，令尋找補習導師時走上冤枉路，影響學習成效。 攝影：鄭子峰（部分相片由受訪者提供）

新推視像補習自救 營業額增近3成

網上補習配對平台尋補（Tutor Circle）於2014年創立，透過自動化配對系統，為幼稚園、中小學及大專生配對合適的上門補習或技能教授的導師。除了一對一及小組補習，還有國際公開考試、語言教學，如西班牙文、法文等外語班，以及樂器教學配對服務。家長可選擇大學生或現職教師的導師，私人補習收費由每小時$70至$600或以上不等。疫情下，平台於2月的生意大跌6成，直至3月推出視像補習配對服務，才令營業額增近3成。

市場部經理李錦躍（Billie）表示，家長起初對視像補習欠缺信心。「小學生專注力較低，家長一開頭覺得冇信心，但隨著學校都轉為網課，家長都慢慢建立呢方面嘅認知。疫情初期，學生唔使考試返學，又擔心上門補習有病毒，家長都覺得唔使補習先。臨近復課，搵補習嘅人數甚至多過疫情之前。」

網上補習配對平台尋補（Tutor Circle）今年推出視像補習配對服務。（受訪者提供）

從人性出發 老師有話語權

創辦人吳沛源（Andy）和胡潤潔（Kit）是大學同學，畢業於科技大學的化學系，在學期間已是兼職補習老師。當時他們有感坊間的補習機構質素參差，老師未能得到公平待遇，遂決定創業，本著「人性化」及「良心」兩大原則，希望憑自己能力改變行業根深柢固的問題。

「大學生創業真係一無所知，宣傳方法就係派傳單，秘訣係要唔知醜！呢個方法唔得，咪用第二個方法，去唔同地區不斷嘗試。」Andy憶述，創業初期，最大的難處是得到家長信任。「因為家長好重視品牌，同埋有冇口碑。」

有別於傳統補習配對平台，尋補除了提供快速配對、設導師評分系統，更重要是平衡老師及家長的需要。「唔係一味迎合家長需要，老師都會想揀學生，佢哋都可以有話語權。」

即使擁有話語權，他們亦表明，對導師有一定要求。既會確保導師合乎一定的學歷資格，家長亦可事先與導師電話傾談或視像會議，初步了解對方。若有家長「負評」，導師也可能不獲錄用。「如導師有不良紀錄，例如遲到、缺課，可能唔會再俾佢接學生。」

按圖即睇揀補習老師注意事項：

揀補習老師 先了解孩子

兩位坦言，平台創立以來，也曾遇上麻煩家長。「有啲家長要求好高，但預算唔係特別高。搵左5**導師俾佢，導師可能遲到5分鐘左右，就開始投訴。」Kit續指，不少家長未必清楚孩子的需要。「佢哋會唔知道自己想要咩導師，建議咗幾個導師，都揀唔落手，要問返我哋意見。」

她又指，不少家長選擇導師時，會因而走上冤枉路。「家長一開始都係好簡單，睇成績，或者想搵返同小朋友同一間學校畢業嘅師兄師姐。好多時佢哋只係睇到成績差，但睇唔到成績差嘅原因。我哋可以俾佢換導師，但對佢嚟講都唔係好事。要花金錢、精力，小朋友又需要時間適應。家長真係要了解小朋友需要啲乜野，深入了解老師會點教小朋友，或者參考自動化系統上嘅評分，多啲溝通先搵到最適合導師。」

Andy則建議，家長不妨把孩子的學習狀況及性格，詳細告訴導師。「例如某科目成績較差，咁究竟係邊方面較弱？盡量講多啲小朋友嘅狀況，因為導師知道自己強項，可以評估自己係咪適合去教呢個學生，避免試錯老師，浪費時間。家長有時間嘅話可以先做一個電話三人會議或視像會議，同老師傾一傾，睇下夾唔夾個小朋友，互相清楚了解先開始合作。」

相關文章：一文睇清全港小學中文教學語言 以粵語或普通話教學小學名單

以下是以粵語及普通話同時教學的小學名單：

+ 15 + 15 + 15

以下是以普通話教學的小學名單：

+ 14 + 14 + 14

以下是以粵語教學的小學名單：