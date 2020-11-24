新冠肺炎｜確診個案曾到訪多個街市　醫生教路去街市買餸要咁做

本港疫情急速反彈，全港小一至小三學生，目前亦暫停面授課程直至12月6日，本港今日新增大概83宗確診個案，料再破過去3個多月單日紀錄。港大數據顯示，病毒即時繁殖率升至1.845，即每名患者可傳染逾1.8人。而本港的源頭不明個案，不乏社區流動性比「打工仔」更高的家庭主婦，而她們最常出入的街市若成為傳播源頭，後果將十分嚴重！近日涉及跳舞群組的個案亦曾到訪多個街市，媽媽買餸要時要加倍留意！

確診患者曾到過的街市名單（持續更新）：

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街市屬高風險場所 專家促盡快全面停課

呼吸系統專科醫生梁子超今早（24日）在港台節目《千禧年代》中表示，現時短期內控制疫情機會好渺茫，認為應盡快停課，政府應帶頭推留家工作；而非必要娛樂及體育場所亦應關閉。他強調要雙管齊下，實施社交距離措施及市民自律，才有望可在數周內將疫情控制。

而昨日（23日）有四宗源頭不明個案均為家庭主婦，分別住於黃大仙、荃灣、何文田及北角。梁子超表示，幸好現時暫未見到街市有隱性傳播鏈，但強調街市屬高風險場所，一出現超級傳播。便會一發不可收拾。

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買餸時應該戴上口罩、面罩及手套

有不少主婦為了減低受感染風險，到街市買餸時會戴上手套，兒科醫生陳少儒表示，雖然戴上手套能夠保護雙手不直接接觸到病毒，但若果戴上手套後觸摸到帶有細菌或病毒的物件，再接觸其他人或物件，亦會有機會散播病菌，而除掉手套後亦要小心處理，並要用水清洗或消毒雙手。陳醫生建議，到街市購買餸菜時應該戴上口罩、面罩及手套，出入及觸摸物品後要立即消毒，以及要保持社交距離。

陳醫生指出，現時難以確定市民是在街市、去買餸途中或其他途徑受到感染，不過很大機會是因為接觸到受汚染物品的表面後沒有洗手，再接觸到自己身體，銀包等，從而感染病毒。他提醒市民外出時，身體盡量不要接觸其他物件，例如枱椅、門、扶手等 (但安全至上，有需要當然要扶著），回家後要換衣服，然後清洗，鞋子亦要避免到處放。買餸後的膠袋要放特定一角，避免將細菌帶入家居。

按圖睇清外出購物及回家必做5步：

張醫生表示，當購買蔬果、肉類回家，拆開包裝膠袋後，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

少了外出用膳，大家也不時外賣熟食回家。張醫生提醒：「用來裝外賣的膠袋，其他人也可能接觸過，回到家不宜立即放上飯枱。可先放在另一個地方，把入面的食物取出；另外亦可把食物放入家裡的器皿。做多重工夫，保障會更大。」

善用電子貨幣

台中中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬曾表示，新型冠狀病毒可以在鈔票、硬幣上存活4小時；港大公共衛生學院的團隊早前研究測試則發現，病毒於鈔票表面可存活2日；美國喬治華盛頓大學醫學院主任馬焦瓦（Sanjay Maggirwar）亦曾指，病毒可在鈔票及人們經常接觸的表面上，以高活性狀態存活10天。

張醫生提醒要時刻緊記勤洗手，如當除下口罩，以及進食前，要把雙手徹底清潔和消毒。「某些行業的人士較常接觸紙幣和硬幣，完成工作後也要徹底清潔雙手。我們很難說要把錢幣消毒，也不建議這樣做，因為會破壞紙幣。」

作為消費者，要減少接觸錢幣，張醫生亦建議多用電子付款。「例如八達通、信用卡，或其他電子消費模式，亦可減少接觸現金的機會。」

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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按圖即睇新冠病毒存活在16種物品表面的時間：

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