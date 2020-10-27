南韓流感疫苗接種增至逾50死　校長：預計唔少家長反對注射

南韓近日接連出現接種流感疫苗後死亡的病例，截至27日，已累計超過50宗個案。新加坡昨日宣布，決定暫停使用其中兩款涉事藥廠生產的疫苗。不少家長更是憂心忡忡，紛紛向學校查詢疫苗來源！有學校校長指，已向提供注射服務的醫療機構查詢，得知疫苗來自涉事的法國賽諾菲（Sanofi）藥廠，預計不少家長會因而反對讓子女接受注射。有提供疫苗注射服務的醫生則表示，家長無需過分憂慮，建議可繼續接種疫苗。

韓國醫學會10月22日召開記者會，認為政府應暫停流感疫苗接種計劃（Reuters）

南韓、台灣現死亡案例 新加坡停用疫苗

南韓於上月推出免費流感疫苗接種計劃，惟近日相繼出現接種流感疫苗後死亡的案例。截至27日，已累計超過50宗個案。據悉涉事疫苗除了來自南韓藥廠，如GC Pharma、南韓生技公司SK生物科學（SK Bioscience），亦包括法國藥廠賽諾菲（Sanofi）。總統文在寅26日首次作出回應，呼籲民眾不要過度恐慌，盼持續擴大疫苗接種範圍。

台灣近日亦出現逾70宗注射流感疫苗後的不良反應事件，更有4宗死亡個案，其中3人曾接種法國賽諾菲藥廠的流感疫苗。台灣疾管署表示，死亡個案與其自身慢性疾病較為有關，並建議維持現行的流感疫苗接種政策。

為安全起見，新加坡昨日宣布，決定暫停使用法國賽諾菲及南韓生技公司SK生物科學生產的兩款流感疫苗，成為首批宣布暫停相關疫苗的國家。

家長紛向學校查詢來源

食物及衞生局局長陳肇始在23日表示，輸入本港的疫苗均通過本港的註冊制度，有品質及安全保證。衞生署署長陳漢儀則指，署方已向生產商確認，本港並無輸入出事批次及南韓生產的疫苗。

多校向家長發通告列明疫苗來源

因應「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」陸續開始，今日（27日）不少家長對疫苗的安全顯得憂心，紛紛向學校查詢疫苗來源。博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學於今日向家長發出通告指，流感疫苗獲外展公司「華光兒科」通知，學童接種之流感疫苗是由衞生防護中心提供之四價流感疫苗，由德國藥廠葛蘭素史克(GSK)提供的注射式疫苗 FLUARIX TETRA。

此外，聖保祿天主教小學同樣在今日向家長發通告，表示學校已向莊柏醫療中心查詢，指疫苗來自葛蘭素史克有限公司（GSK），以釋除家長疑慮。

有不少參加計劃的學校，為學生接種疫苗的醫療機構，均有採用來自涉事藥廠法國賽諾菲（Sanofi）的流感疫苗，北角官立小學、香港學生輔助會小學等早前向家長發通告，表示學校提供的4價流感疫苗來自法國賽諾菲藥廠。

按圖即睇打針注意事項：

天主教領島學校將於11月7日安排醫療機構到校為學生提供免費疫苗注射，校長李安迪指，近日南韓有多人在接種流感疫苗後死亡，相信家長會關心疫苗來源等問題，今天即時聯絡有關醫療機構，查詢疫苗的詳細資料。

「有關的醫療機構回覆指疫苗是來自法國賽諾菲藥廠，但批次及詳細資料會稍後回覆，當有正確的資料，學校會向家長發通告，由家長自行決定會否安排為子女注射。」雖然早前已發通告予家長，並收回同意書，但以現時情況來看，李校長預計有家長將反對讓子女注射流感疫苗。

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶表示，學校安排11月中為學生接種流感疫苗，但暫未收到家長對疫苗的有關查詢及改變主意的通知，她指：「我們是在衛生署提供的名單中選取醫療機構，真的不太清楚疫苗是來自什麼藥廠。」

注射人數僅輕跌不足5% 醫生：唔需要擔心

全科醫生鍾偉傑今年亦有提供免費流感疫苗接種服務，他表示，小學及幼稚園的疫苗注射安排不同。「小學疫苗由政府提供，私人機構負責打針。以我所知，政府喺小學提供嘅係GSK廠嘅流感疫苗。幼稚園嘅話就由醫療機構自行採購疫苗，所以唔同機構可能採購唔同疫苗。以我嘅醫療中心為例，Sanofi（賽諾菲）、GSK（葛蘭素史克）兩間廠都有，數量差唔多。」

早前本港市面「一針難求」，他續指，近日打針人數僅輕微下跌。「我覺得唔需要擔心，呢幾日都係用緊Sanofi（賽諾菲）藥廠嘅疫苗幫唔同幼稚園打針，個別家長本來打嘅，最後決定唔打，但少過5%。診所打針人數亦輕輕跌咗1至2%，冇太大分別。」他建議，家長無需過分憂心。

「我覺得唔需要擔心，同埋政府澄清咗，香港冇入到南韓涉事批次。當出面冇晒針，如果學校可以打，就算係Sanofi（賽諾菲）廠，都建議家長接種。我自己醫療中心都打咗超過2000針Sanofi（賽諾菲），暫時都冇不正常副作用。」

醫生：香港無出現嚴重拼發症個案

兒科專科醫生陳欣永指，不少家長致電診所查詢疫苗來源。「家長當然好敏感、緊張，診所都有好多電話打嚟詢問流感針嘅來源、用邊間藥廠。其實香港嘅流感針來源一共係3間藥廠，最主要Sanofi（賽諾菲）、GSK（葛蘭素史克），亦有雅培，同埋噴鼻式。」

他補充，直至現時為止，香港並無出現相關嚴重拼發症個案，所用的疫苗亦與南韓涉事批次不同，家長大可放心。「而家韓國出咗問題，其實好奇怪，會唔會由當地嘅物流、儲存問題引發，暫時冇人解答到。衛生防護中心都冇指引叫我哋唔去接種某啲藥廠嘅疫苗，香港沿用嘅藥廠都係好可靠。疫苗選擇大家可以放心，亦都建議繼續接種。但噴鼻式疫苗有年齡限制，2至49歲先打得，有哮喘問題都唔適合，打針就6個月後可以打，接種前可同醫生商討邊個方式最好。」

衛生署：本港疫苗與南韓屬不同批次

就本港流感疫苗問題記者向衞生署查詢，該署回覆指根據藥物註冊紀錄，本港沒有由南韓製造的流感疫苗，至於有報道指南韓使用一間法國藥廠製造（Sanofi賽諾菲）的流感疫苗，衛生署已聯絡香港賽諾菲，並得知本港進口使用的疫苗批次與南韓使用的不相同。該署至今沒有收到接種賽諾菲的流感疫苗後出現不良情況的報告。

衞生署指十分關注有關事宜，會繼續與世界衞生組織及南韓當局了解情況。根據世界衞生組織及南韓衞生當局提供的資料，經當地的流行病學及死因調查的資料顯示，暫時沒有證據指南韓出現的死亡個案與接種流感疫苗有直接因果關係，並會繼續密切留意事件的發展。

按圖即睇打針後4大警號：

打針後留意4大警號

鍾偉傑醫生提醒家長，在帶孩子注射任何疫苗之前，要先注意孩子的身體狀況。「如果有輕微感冒徵狀，少少喉嚨痛、鼻水、咳，其實係可以打疫苗；但若然有發燒，就唔建議打。」

他又建議，家長帶孩子打針時可多加留意診所設施。「可注意診所用啲咩雪櫃去儲存疫苗，究竟係普通家用雪櫃，定係一啲專門儲存疫苗嘅雪櫃？儲存時有冇咩安全措施？如突然停電，有冇啲安全警報系統，令診所職員時時刻刻都知道疫苗係保持喺2度至8度之間？呢樣係非常之重要。」

鍾醫生補充，百分之5至10的孩子在接種疫苗後會出現針口紅腫、輕微發燒，屬正常現象。「但若然係發高燒，發得好急，食退燒藥又唔退，或者有其他極度唔舒服嘅情況，例如嚴重頭痛、嘔吐、出疹，唔係正常打完針嘅疫苗反應，就要及早求醫。」

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