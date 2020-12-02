退休與學生關係從沒間斷　前英華小學校長林浣心：教育是一生一世

有「snoopy校長」之稱的前英華小學校長林浣心，於2019退休離開任職15年的小學，與丈夫移居英國利物浦，雖然已卸任校長一職，但她卻從未有將教育放下，即使在英國仍不時接待昔日的學生，家中每日充滿孩子的歡笑聲，在疫情下更與丈夫走訪不同學生的宿舍送上口罩。 「我由退休到今日都冇停過，教育是一生一世的，是生命影響生命，我與學生的關係不只是教他的那一年，而是建立一個永永遠遠的關係。」 攝影：鄭子峰（部分相片由受訪者提供） 攝錄、剪接：趙錦添

林浣心從事教育45年，自1974年在聖羅撒學校任教，再轉到協恩中學附屬小學當校長，於2003年轉到直資男校英華小學擔任校長，多年來林浣心教過無數的學生，每一位學生對於她來說，也是相當重要。

記得在她退休前最後一次主持英華小學的開學禮，記者在禮堂看到不少男生一見到她即跑上前跟他打招呼，分享自己在暑假的所見所聞，最令記者印象深刻的是，她能喊出每個學生的名字、更記得他曾分享過的事。

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退休後仍與學生保持聯繫

記者曾問她記性真的有這麼好？她說：「我不是記性特別好，而是刻意去記，每個入來英華的學生，我都會將他的名字及樣子一併記入腦，每個找我的學生，我都能叫出他們的名字，對他們來說是很開心的事，也感覺到被尊重，會願意繼續跟我分享他們的事。」她跟學生的關係，就是這樣建立起來。

去年退休後移居英國利物浦，林校長指自己從沒有停下來，她按照學生寫給她的計劃書，到外國生活及環遊世界，並到不同的國家探望舊生。「退休前有很多人問我，會唔會唔捨得？我同學生嘅關係唔會因為退休而斷咗，教育是一生一世的關係，正如父母跟孩子，他可不可以說：『嗱！我養到你中學畢業，你跟我就關係斷絕！』不會的。」

在這一年多的時間，林校長多次往返英國與香港，她發現原來在英國有最多現在及以前的學生，他們不時會到林校長的家中留宿。「他們會到我家住兩至三天，我又煮東西給他們吃，又做瑞士卷給他們，他們發夢也沒有想過林校長識下廚，他們說一句：『好吃呀！』我已經很滿足。」林校長指最令她開心的是，全部英華學生一起回想小學的經歷，他們也有集體回憶，這是很寶貴的。

在今年初，新冠肺炎的疫情蔓延全球，香港的確診數字不斷上升，當時英國也不例外，在當地的林校長曾回港並購入口罩，因此有充足的存貨，她與丈夫回到英國後到處為留英的學生送上口罩。「當時有家長跟我說，我在英國令他們很放心，我亦叫學生有什麼事可隨時來找我，大門會長期為他們打開。」

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發展新的興趣

退休後的林校長，並沒有閒着，除了不時英國香港兩邊走，更開始發展自己的興趣。她口中的興趣就是砌模型小屋，在9月尾回港在家隔離期間，每日就埋頭專注「砌屋」，由零開始砌起，每一間小屋的擺設也不同，都相當精緻。

「我打算送給朋友和學生，他們收到會很開心，有時我會將他們及我的相片放進去，再加隻Snoopy，我常說自己有ADHD（過度活躍症），但我發覺原來我做這件事（砌屋），會完全100%專注。」

受新冠肺炎疫情影響，林校長環遊世界的計劃需要暫停，她在這幾個月都會留在香港，不時與朋友及學生見面，閒時在家專心「砌屋」。

「我很享受退休生活，很relax，我發現原來退休之後是發展個人興趣最好的事，要防止腦退化就要保持自己心境年輕，因為我這些年來也是做小學教育，被天真爛漫的小學生圍住，是不會老的。」她笑說。

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