放雪櫃就保鮮？媽媽注意14種食物唔雪得　營養師教路點用4層雪櫃

受新冠肺炎第4波疫情影響下，大家都減少外出多留家中煮食，不少媽媽都會購入不同的食材存放家中，為求保鮮慣性把生熟食物放進雪櫃。營養師指出，並不是每種食物均適宜雪藏，每層雪櫃更是各有作用。究竟媽媽把食物放進雪櫃前，又有什麼需要注意？

按圖即睇不宜放入雪櫃的食物：

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14種食物不宜放雪櫃

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，亞熱帶蔬果，例如香蕉不宜放入雪櫃，因為會容易變黑，而蜜糖放雪櫃後亦會變硬。另外部分食物則無需要放入雪櫃，例如柚、番茄、薯仔、牛油果。

她又指，瓜類水果，如西瓜、蜜瓜、哈蜜瓜，未切開前不用放入雪櫃，由其自然熟透，味道更佳。「有啲食物會吸味，例如咖啡豆、切開咗既洋蔥、蒜頭、檸檬，放入雪櫃會吸晒啲異味，影響原本嘅味道。另外都唔建議擺酒入雪櫃，尤其是紅、白酒，放喺低溫地方就可以。」

按圖即睇雪櫃分層使用建議

雪櫃門唔放得呢樣嘢

一般家用雪櫃設有四層，各有用途。李杏榆表示，雪櫃上層會建議擺放乳類製品，例如芝士、乳酪、牛油；第二層建議擺放煮熟了的食物，例如隔夜餸菜。第三層建議放生肉及新鮮食材如海鮮，最底層則宜放生果及蔬菜。

「如果係超級市場買嘅肉類，一般建議銷售期前食用。如果唔係一至兩日內會食嘅新鮮肉，建議盡快放入冰格。新鮮放入冰格可以保存多啲營養素、顏色，如果就嚟變壞先去冰，有機會再解凍時已經變壞。」

她提醒，在常打開的雪櫃門，不宜放置牛奶、鮮榨果汁。「雪櫃門可以擺水、其他飲料，例如自己煲嘅菊花茶、羅漢果茶。因為雪櫃門經常要打開，溫差較大，唔建議擺未經高溫處理過嘅鮮奶、新鮮果汁，容易有細菌滋生。」

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（受訪者提供）

雪藏蔬菜前要做一件事

李杏榆指，把已煮熟的食物放進雪櫃前，必需使用保鮮紙，或者環保膠蓋、玻璃盒等，使食物處於密封狀態。「總之唔會透氣，如果唔係就算放入雪櫃，都會滋生細菌或者散發異味。」

她提醒，把蔬菜放入雪櫃前，宜先去除多餘水份。「最好用報紙包過先，吸走多餘水份。如果菜本身有水份，再擺入雪櫃凍幾日，太凍嘅話會結冰，或者令菜變霉，影響營養價值。另外亦建議食嘅時候先洗乾淨，避免洗乾淨先放入雪櫃，除非諗住今日早上洗，傍晚煮，一日之內煮熟就冇問題。」

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