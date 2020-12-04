回家不脫鞋隨時帶幾十萬細菌入屋？　小心細菌霧化危害爬行幼童

編按：新冠肺炎疫情持續肆虐，不少專家都建議大家外出後，進入家門前都先脫鞋，免得將病毒與細菌帶入家中。非常時期要保障自己，防疫措施當然要做足，而外國亦曾就「入屋前應否脫鞋」進行過研究，相關結果也值得大家參考。

鞋子進門到底有沒有害？（點擊了解）

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部分西方人進門後不習慣脫鞋，然而鞋底潛藏致病細菌，家中爬行且免疫力較差的幼兒要小心！多項研究發現，鞋底藏有大腸桿菌、金黃葡萄球菌和困難梭狀芽孢桿菌等細菌。美國亞利桑那大學的環境微生物學家喬納森塞克斯頓（Jonathan Sexton）表示，鞋底每平方英寸約有數十萬細菌，但他強調，正常人需長期接觸大量的單一菌種才可能染病，除非是免疫較弱的幼兒和病人才應該特別防範。

鞋底潛藏致病菌 鞋子恐助傳播

很多華人到西方居住，常發現很多西方人進門不習慣脫鞋，根據《現場科學》報導，清潔工業研究所（CIRI）的報告指出，調查10名受試者穿着2周的鞋子後發現，96%鞋底發現大腸桿菌。雖然許多類型的大腸桿菌對人類無害，但某些菌株可引起嚴重的腹瀉，尿路感染甚至腦膜炎。

除了這種普遍存在的細菌外，其他研究也發現了金黃葡萄球菌存在的證據，此菌會造成皮膚症狀，甚至是血液和心臟的感染。另外2014年發表在《厭氧菌》期刊上的另一項研究對侯斯頓的30戶家庭進行了抽樣調查，發現鞋底潛藏的困難梭狀芽孢桿菌比馬桶還多，這種細菌存活能力較強，通常會導致腹瀉等腸道問題。這些研究強調了鞋子可以將細菌傳播到家中的能力。

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鞋子病菌威脅小 長期大量接觸才染病

儘管鞋底細菌令人憂心，但專家並不擔憂，因為鞋子帶進室內的菌量通常不足以使健康的人生病。2014年困難梭狀芽孢桿菌研究的作者、休斯頓大學藥學院教授凱文加雷（Kevin Garey）強調，「對健康的個體而言，鞋子上的細菌可能沒有或只有最小的風險。」塞克斯頓補充，正常人需長期接觸大量的單一菌種才可能染病，通常多數人也不會長期接觸地面。

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爬行幼童應注意 注重環境清潔

塞克斯頓也指出，在某些情況下，地板上的細菌可能會「霧化」，並進入空氣中，可能增加吸入感染風險。此外，由於免疫力較弱與大量接觸病原，地板上的細菌對常在地上爬行的幼兒是很大的威脅。另一可能需要採取預防措施是免疫功能低下的人，如最近曾住院者，注意良好的家庭清潔很重要。他強調，只要環境整潔，對於普通家庭來說，鞋子細菌並不構成威脅，且環境中本來充滿許多微生物，完全無菌是不可能的。

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