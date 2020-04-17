【新冠肺炎】最新研究指病毒可經鞋底傳播　家長入屋除鞋必做5步

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，雖然近日本地確診數字有回落跡象，但防疫措施仍暫未能夠鬆懈。有關新冠肺炎的傳播模式，各地專家依然著力研究。近日美國疾病控制與預防中心（CDC）發表最新研究，指病毒可透過鞋底傳播，加上現時小朋友停課留家，家長日常入屋又有咩要注意？

美國疾病控制與預防中心（CDC）發表最新研究，指病毒可透過鞋底傳播。

病毒可於鞋底存活5天

美國疾病控制與預防中心發表最新研究，團隊在中國武漢火神山醫院採集環境樣本，發現在深切治療部工作的醫護人員中，約有一半人的鞋底帶有新冠病毒。研究人員亦表示，他們在一個只准醫護人員進入的藥房地板採集樣本，發現對新冠病毒檢測呈陽性的概率為100%，可肯定病毒攜帶者為醫護人員。團隊建議醫護人員採取更嚴格的防護措施，如在走出新冠肺炎患者的病房後，便需對鞋底進行消毒。

研究又發現，新冠病毒的傳播距離為約13英尺（約4米），而現時美國疾病預防控制中心及世界衛生組織所建議的社交距離分別為6英尺及3英尺，指現時的指引可能並不足夠。

早前發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的研究則曾指，冠狀病毒可在鞋子的合成材料表面存活長達五天。研究解釋，鞋底通常由耐用的合成材料製成，例如橡膠、PVC或混有塑料的皮革。由於它們是無孔的，因此是病毒的良好繁殖地。聖地牙哥家庭醫生Georgine Nanos表示，如果曾在人口稠密的地區（例如辦公室，購物中心，火車等交通工具、機場）活動，鞋子攜帶病毒的可能性亦會增加。

注意入屋防疫

家庭醫生張國威指，防疫的大原則，是防止病毒透過眼、鼻、口的黏膜入侵身體。如家裡有小朋友，更需要格外小心。「小朋友在家，很難控制他們不周圍爬行、跑跑跳跳，加上他們的活動接近地面，又未必肯長時間穿著拖鞋，因此要注意穿過出街的鞋子不要入屋，尤其若曾到訪醫院等的高危地方，更要小心處理。」

張醫生建議，到家開門後，不要第一時間入屋。先在屋外踏上消毒地氈，再脫鞋，以噴壺噴灑稀釋漂白水，把鞋子放在門外或空氣流通的地方如露台吹一晚，再以膠袋袋好。如在高危地方，例如診所工作，家長可帶備多一雙鞋子，專門在工作場所穿著。「工序可能麻煩咗，但可以減少接觸病毒的機會。」

病毒在不同物質上的存活時間：

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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資料來源：New York Post,Daily Mail