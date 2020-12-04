冬天保暖│氣溫急降中醫教你用暖貼保護三部位　必飲保暖粥暖身

最近天氣急速下降，天文台預測本周六（12月5日）最低氣溫只有11度，多區亦只有12度。寒冷天氣下，小朋友一定要做足保暖措施，以免受寒！不過要禦寒，亦不一定代表要穿四、五件衣服，把自己包得像糉子一樣呢？註冊中醫師徐澤昌指出穿得多不代表適合，反而會阻礙氣血循環，只要懂得保護好身體3大部位，再在衣服貼上保暖貼，便能保持整個軀幹暖和。他又推薦一款材料簡單、易消化又暖脾胃的保暖早餐。

徐醫師引述宋朝的《小兒病源方論》中所提及「養子十法」，指出「一要背暖，二要臍暖，三要足暖，四要頭涼，五要心胸涼」。表示即使要保暖，亦不需要全身包得密，反而是要給身體適當地散熱。

「很多家長怕小孩着涼，便把小孩包得像糉子般，其實小孩新陳代謝快，很容易熱，未必需要穿太多，穿太多太緊反而會令小孩活動能力下降或阻礙氣血循環，例如冷帽便不一定需要，可以在寒風太猛時才戴上。」他建議家長嘗試「洋蔥式」穿衣法，以四件薄的衣服代替一件厚毛衣，過熱時容易除下，爸媽亦可不時摸摸小孩的肚子或背部，根據冷或熱適當地穿衣或脫衣。

（蔡正邦攝）

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除了保暖內衣和羽絨，保暖貼亦是禦寒恩物。徐醫師建議可以將保暖貼貼在指定位置，以達到更保暖的效果。徐醫師建議可貼在靠近後頸大椎穴（約頸椎第7節，突起的位置）、腰背的命門穴和腎俞穴（肚臍正後方）及肚臍四周的衣服，比貼在其他部份更有效。

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按圖即睇身體三大保暖位置：

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除了穿衣保暖，徐醫師又建議家長可在早上用薑片、紅棗及堅果來煮一碗保暖粥。

按圖即睇薑片紅棗暖身粥食譜：