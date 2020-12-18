耳溫槍｜探熱前輕拉耳朵、固定量度一邊　8個你或不知的探熱技巧

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情席捲全球，覺得身體不適時，量「體溫」常是居家監控病情的指標。量測體溫的工具很多，近幾年居家最常見的就屬「耳溫槍」了，耳溫槍在台灣是第二等級的醫療器材，需要正確的操作技巧，才能夠測得準確的溫度。由台灣醫師教民眾專家耳溫槍的正確使用方式，為健康做最嚴密的把關。

使用耳溫槍的8大注意事項 （點擊了解）：

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紅外線偵測耳朵鼓膜 連接下視丘即時反應溫度

台灣台北醫附醫小兒科陳中明醫師說明，想正確使用耳溫槍，必須先了解耳溫槍的作用原理。一般來說，耳溫槍是偵測耳朵鼓膜，所散發出來的紅外線來估測人體的溫度。至於為甚麼是鼓膜而不是其他器官？這是因為鼓膜的血管連接人體體溫的控制中心下視丘，較能即時反應人體的溫度。而且，耳朵的開孔很小且耳道彎曲，鼓膜的溫度比較不容易受外界環境的干擾，所以耳溫可以做為體溫的指標。

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耳溫槍使用小技巧 套、拉、潔、校四原則

量體溫，必須注意一些耳溫槍使用上的小技巧，包含：套、拉、潔、校。

1. 套

使用前應套上專用耳套，市面上部分耳溫槍都搭配有專用的耳套，套上耳套才能量出正確的結果。耳套為單次使用，若重複使用，可能造成測量誤差。部分不需使用耳套的耳溫槍也應於使用前以酒精擦拭探頭，並靜置至少5分鐘，待其風乾後再進行量測。

2. 拉

測量前必須先拉耳朵，因為耳道彎曲，所以在測量前必須先拉耳朵。對於一歲以下的小朋友，要將耳朵向後拉 ，對於一歲以上的小朋友及成人，必須要向後向上拉，如果是自己測量體溫時，則要反手由頭後拉耳，才能使耳溫槍的探頭對準鼓膜。

3.潔

使用前後應注意清潔，使用耳溫槍前後，必須以酒精擦拭耳溫槍的探頭。也要確認耳套是否有受損、破洞或髒污，以免影響體溫量測的結果。耳溫槍本體可以以濕潤的軟布擦拭，但是要注意，不可讓水流入耳溫槍本體， 避免故障。

4. 校

定期校正確保精準，使用耳溫槍一段時間後，可能會有量測不準的問題，應定期將耳溫槍送至購買處進行校正 ，才能確保耳溫槍精準度。

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使用耳溫槍小訣竅需留意 量測溫度更準確

使用耳溫槍除了上述技巧之外，有些小訣竅您不得不知：

1. 耳溫槍為測量體溫的醫療器材，為了記錄溫度的變化，應儘量固定量測左耳或是右耳，如此才能得到較準確的紀錄數據。

2. 耳垢可能會阻擋耳溫槍偵測鼓膜，導致量測的體溫偏低，所以測量前應先清除耳垢。

3. 單側躺臥過久、運動前後或是穿着過量衣物，都可能會影響耳溫槍的量測結果，所以監控體溫時，應儘量確保量測條件一致。

4. 耳朵如有受傷或是處於手術恢復期時，應先諮詢醫師後再進行耳溫的量測。

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