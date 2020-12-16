塵蟎機紫外線只殺菌不能除蟎？　已有吸塵機選購前應再考慮3件事

特殊時期，健康成為了一個繞不過去的詞，所以空氣淨化器、新風、蒸汽拖把、消毒櫃等成了火爆的商品，呈現「一機難求」的局面，當然，這其中也包括除蟎儀。

有吸塵機，還要買除蟎機嗎？（按圖了解）

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為甚麼會出現除蟎儀？

官方點的說法就是人們注重品質的生活，想要更乾淨的環境，於是科技的產品佔領了人們的生活。這也不是不對，但是，如果細緻來說的話分為三種：

1. 除蟎儀的誕生具有必然性，細分的品類促進了消費的升級，最開始出現肥皂的時候它能夠進行全身的清洗，也可以洗衣服，到後來，香皂、洗髮水、洗衣液、洗手液……一次次的細分品列出現，顛覆了我們的生活習慣，也推動了消費的升級。（這裏有必要說一下，除蟎儀的前身就是吸塵器）

2. 時間越來越少，現代人的生活大部分貢獻給了工作，難得有個周末，想要休息或有應酬，有時間曬曬被子清潔蟎蟲但是發現陰天了，濕潤和穩定的環境成了蟎蟲的溫床，於是，你的過敏反應開始了。

3. 難以清潔，真正讓你過敏的並非是蟎蟲，而是蟎蟲糞便、還有蟎蟲屍體。

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家中有了吸塵器還有必要買除蟎儀嗎？

在回答這個問題之前，想讓大家先瞭解一下這兩種除蟎方式的不同：

吸塵器

主要是靠大吸力吸走床上或者梳化上的蟎蟲，可以把藏在深處的皮屑、蟎蟲的排泄物等過敏原全數吸出，粗暴直接地破壞它們的生存條件，從根源上把塵蟎及其生態鏈連根拔起。

當然，也不是所有的吸塵器都能做到這些，首先你需要有個大功率的電機，這樣才能達到大吸力暴利清除蟎蟲的效果。

除蟎儀

除蟎儀自從出現到現在漏洞挺多的，首先紫外線殺死蟎蟲，真的能殺死嗎？當然不能！即使是在30W的紫外線持續照射下，也是需要60分鐘才能殺死蟎蟲，這期間，哪怕是一張紙巾也能輕鬆擋住紫外線，更別說除蟎儀3-5W紫外線功率、蟎蟲藏在床墊裏、蟎蟲隨處躲藏，這三個條件下，可見除蟎真的是天方夜談，當然，殺菌還是有用的。

除蟎儀拍打頻率越高越好？當然不是，某品牌產品每分鐘震動8000次，好嗎？這種拍打頻次的意義微乎其微，偏振式的拍打和手機的震動原理相似，振幅太小，效果聊勝於無，與其給蟎蟲做個SPA，不如增加震動幅度，真正的將蟎蟲清理出來。

如果你家有一個大吸力的吸塵器並具有除蟎吸頭，除蟎儀產品沒有必要買；如果你家沒有吸塵器或者你家的吸塵器沒有很大的吸力，買一個除蟎儀也無妨。

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大吸力吸塵器和紫外線除蟎儀哪個好？

接下來更直觀的帶大家看看吸塵器和除蟎儀的清潔：大吸力吸塵器Dyson V7 Fluffy和紫外線除蟎儀。

使用灰塵模擬過敏原垃圾，開啟兩台機器進行清潔，可以看到，表面的灰塵兩款機器都能很好的清潔。

加大難度，在灰塵上蓋一層布，模擬蟎蟲的生活環境，再來清潔看看。Dyson吸塵器將布以下的灰塵全部清潔乾淨，而紫外線除蟎儀清潔效果略差，底部仍殘留有灰塵。

這裏有必要和大家說一下，使用具有拍打功能的除蟎儀，一定要慢慢的推，是其充分拍打，不然清潔效果會很差，當然，相對於大吸力的除蟎儀，清潔的時間也會相對較長。

再來看看實際的清潔體驗，一張床，每個產品清潔一半的區域，然後查看集塵筒的「垃圾」，紫外線除蟎儀裏面的灰塵相對較少。

可以看到兩個機器清潔出來的灰塵是不一樣的，Dyson的以粉狀為主，紫外線除蟎儀以棉絮為主，而且Dyson塵筒裡面的垃圾比較細，原因有兩個方面：1、紫外線大部分應對的是床褥表面的清潔，所以棉絮較多，Dyson則進行的深層次過敏原的清潔；2、Dyson具有塵氣分離的技術，灰塵落在塵筒中不與氣先混合，而除蟎儀塵筒中灰塵一直在隨著氣流旋轉，交叉在一起。

不少人肯定會好奇，Dyson的吸塵器到底好在哪裏？

10萬轉的高速數碼馬達，這也是Dyson產品獲得大眾青睞的原因，高轉速代表著強吸力，這相當於F1方程式引擎所產生的的動力，可以有助於吸除蟎蟲及過敏原；多級旋風技術，簡單來說就是在塵杯裡形成若干個極細小的龍捲風，從而用離心力把超細小的粉塵顆粒甩落在塵杯裡，這樣就可以放置濾網堵塞，保持強勁吸力，同時也讓排除的空氣更加潔淨。

當然，對於紫外線除蟎儀來說，吸力不如Dyson的除蟎產品，但是紫外線殺菌也是其優勢。

兩款產品到底該怎麼選？

1. 吸力越大越好

吸力越大越好肯定大家都知道，但是你知道看甚麼數值區別吸力的大小嗎？KPA和AW是代表吸力的兩個數值，KPA是壓強的意思，數值越大當然對吸塵器的性能有一定的影響。AW值叫氣動功率，比產品功率本身更能體現吸塵器的性能與市面上的其他吸塵器不同。因此，在業界領域，都會認為觀看AW是更有說服力的。

2. 拍打效果，振幅越大越好

振幅小、頻次高的產品拍打效果不明顯，所以清潔的效果也不會太好，所以在選擇產品的時候，選擇振幅高的產品而不是震動頻次高的。

3. 塵氣分離技術很重要

塵氣分離越好的產品，被離心力甩在塵筒中的灰塵就會越多，這樣能夠大程度的減少濾網的壓力，避免堵塞。濾網上的灰塵越少延長了濾網的使用壽命，也讓排除的空氣更加乾淨。

除蟎工具非買不可嗎？

與人和平相處的微生物數不勝數，大多數人對於蟎蟲是不過敏的，只有一部分人是會有過敏反應的，商家正是抓住了這個痛點，無限放大了蟎蟲的危害。

其實，如果你對蟎蟲不過敏，保持一個月兩次左右的曬被子更換床單被罩的習慣，除蟎工具可有可無。如果你家有寶寶或者蟎蟲過敏者，買一個也無妨，當然選擇400元左右的紫外線殺菌產品最合適，試錯成本低，和高價位元的產品體驗差距小。這裡有必要說一下，大部分產品選擇的是253.7納米的紫外線燈，這個波段的紫外線被「神話」了，其實只具有簡單的殺菌功能而已。

如果你家有吸塵器並且具有除蟎的吸頭，或者你準備入手一台有除蟎吸頭的吸塵器，紫外線的除蟎儀就沒有必要買了， 清潔的效果不會比紫外線除蟎機差。

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