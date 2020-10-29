換季收納│有兩種衣物唔可以真空處理　衣物穿窿非蟲蛀元兇竟是……

天氣開始轉涼，想必不少媽媽已經忙於收拾春夏衣物，並拿出塵封已久的長袖衫和外套。而為了防蟲及霉菌，不少媽媽都會放置臭丸在換季衣物附近，但原來令衣物穿孔的不是蛇蟲鼠蟻，元凶反而是這些臭丸！

臭丸不同樟腦 會令衣物穿孔

本港兒科專科醫生張傑表示，臭丸和樟腦兩者都是用來驅蚊蟲。樟腦是一種天然的物質，臭丸則是一種化學合成的物質，目前沒有證據說明臭丸會致癌，不過臭丸是從原油或煤焦油提取的一種稠環芳烴化合物。它有機會對某些衣料有化學反應，所以在這些衣服上會出現一些孔洞。

而樟腦是酮類，是從天然樟木得到的結晶體。它本身無毒，也對人體和衣服沒有任何壞影響, 所以使用樟腦是相對安全的。

短時間接觸無大礙 惟需留意G6PD缺乏症

一般而言，小朋友或孕婦只是透過呼吸而接觸到這兩樣物質，都不會對健康有影響。但患有六磷酸酵素缺乏症（G6PD缺乏症）的患者吸入臭丸的話（但不是樟腦），就有機會造成急性溶血症。

同樣道理，當氣候轉熱，家長再次拿出春夏衣物時，一般情況下直接穿上也不會有大問題，但如果本身有酵素缺乏症的患者，最好先將有臭丸味的衣服，先放置在過通風的地方晾掛，將味道除去，更徹底的做法是將家中的臭丸以其他物質例如樟腦去取替。

+ 4 + 4 + 4

市面上有G6PD缺乏症可用之產品

記者到各大超市查看衣物防蟲產品，如防蟲餅、臭丸等等，發現大部分都有標示為毒藥及遠離孩童字樣，而有不少產品更提醒用家，不能和其他防蟲產品如樟腦等一起使用，而有效期方面，不少產品都可以持續生效六個月或以上，足以應付整個季節。

除了天然木頭製成的產品外，有部分防蟲產品都標明G6PD缺乏症可用的字眼，不過無論是任何產品，都不建議放於不通風的環境以及長期接觸。

兩類衣物不適合真空處理

僱員再培訓局「家務助理家居清潔技巧及衣物護理基礎證書」課程導師計福明表示，坊間亦有一些天然方法可以取代臭丸功能，例如辣椒乾、花椒乾甚至茶葉和市面上的竹炭包等等，若不怕麻煩，把轉季的衣物一次包起作真空處理放置，就可以連臭丸也節省不用（有不少市民會於真空處理後同時使用臭丸，多一個保障）。

不過真空處理的方法並不適用於絲質、絨毛製成的衣物，以羽絨為例，真空處理會令羽毛壓得過實，而且香港夏天時間較長，動輒可能要把羽絨放置9至10個月才會拿出來禦寒，但此時羽絨已失去彈性。

真空處理注意事項

計福明建議家長，為衣物真空處理前，一定要清洗乾淨以及徹底晾乾，否則成效會大打折扣。而當季節再度變換，要拿出當初真空處理的衣物時，亦不宜第一時間穿上身，最少要等24小時後，讓衣物回復彈性方可穿著。

相關文章：濕度60%病毒能在玩具存活24 小時 專家教你3類玩具清潔消毒方法

按圖即睇玩具消毒原則：

按圖即睇各種玩具清潔方法：