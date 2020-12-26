如何讓孩子長得高大威猛？　追趕子女身高成長速度關鍵在5歲前！

懷孕時期，供應足夠的鈣質與營養素，可幫助胎兒的骨頭結構順利發育，為未來的身高發展奠定基礎，出生後，除了持續供應足夠的營養素之外，寶寶的荷爾蒙如：生長激素、甲狀腺素等，也開始協同作用，能幫助骨板繼續增生、增厚、強化並發育完整。

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出生後，骨頭持續發育

台灣財團法人新光吳火獅紀念醫院小兒科主治醫師劉明發表示，寶寶出生後，在營養供應充足的前提下，身體骨頭會持續生長，0-6個月的階段，是骨頭最快速增長的時期，反應在孩子的身高上，1歲前，平均會長高25厘米，5歲前，每年平均會長高8-10厘米，5-10歲時，每年平均會長高4-6厘米。當第二性徵開始發育後，身高發展即趨緩，每年約只長2厘米，直到18歲。

追趕進度的關鍵年齡，3-5歲

最新的研究發表顯示，在老鼠實驗中，營養是否充足、疾病因素，都會影響身高的表現，實驗中顯示：寶寶3-5歲前，當營養提供不良或是疾病發生，骨頭的生長會暫時停止，但若之後營養供應改善或疾病痊癒，骨頭就會繼續生長。劉明發醫師解釋，對身體來說，「長高」的優先順序會排在維持基本生存需求之後，但對於該研究家長較須留意的是：該研究同時發現骨頭繼續生長的關鍵年齡是「3-5歲」，在此之前，骨頭生長一旦停頓，繼續補充足夠營養，有望讓骨頭結構繼續成長，但在關鍵期3-5歲之後，則效果會大大地打折扣。

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均衡飲食是長高關鍵

為了促進孩子的身高發展，家長對於各種營養素必須周全供應，足夠的蛋白質啟動鈣質利用，維他命D則確保身體對鈣質的吸收效率，而充足的睡眠，讓荷爾蒙的分泌支持孩子的長高需求，但也唯有均衡的營養能幫助荷爾蒙正常分泌，彼此缺一不可。要提供孩子足夠的鈣質來源，除了多曬太陽增加維他命D與多吃魚、豆類、豆乾等食物之外，飲用牛奶是最快速便捷的方法，1～18歲建議每日飲用400～500c.c.的牛奶。

鈣質補充，青春期後無助長高

當第二性徵開始發育，代表孩子開始為孕育下一代而準備，此時為孩子補充的鈣質，多半已非供應身高發展所需，而是身體呼應雌激素與雄激素的分泌，如：在女孩身上，強化骨盆腔的骨頭結構，使骨頭變寬、變厚、變強壯，以因應未來懷孕的需求；男孩的四肢及脊椎骨頭則會因此變硬、變厚，使未來得以應付更多的勞動需求。

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1歲前，擴充寶寶味蕾經驗

提供均衡的營養對家長來說也許不困難，但如果寶寶偏食或挑食，就可能讓爸媽感到特別煩惱。孩子4-6個月開始補充副食品，一方面訓練咀嚼、一方面可以藉由供應多樣化的不同食物，刺激孩子的味蕾。劉明發醫師表示，月齡6-12個月，可說是擴充味蕾經驗的關鍵期，此時讓孩子嘗試的食物越多元，孩子日後接受的食物種類越多。此外，寶寶吃副食品時，容易有直接吞嚥或吐出的反應，在3-5歲吞嚥功能成熟之前，都是正常表現，家長只要將食物儘量切碎、協助孩子順利吞嚥即可，無須過於擔心。

長高，營養仍然最重要

與營養相比，關於傳統對長高方法的建議，營養、睡眠、運動不能偏廢，但劉明發醫師解釋，其中營養仍然是最重要的因素，可支持充足睡眠後的荷爾蒙分泌，運動則比較偏重於讓骨頭更健康，而非刺激長高的主因。

生長順序，先長高再長壯

寶寶的成長過程，營養足不足夠可從孩子的成長曲線了解，如果孩子的生長都沿着成長曲線發展，只要數值不低於10百分位或不要掉落2條線之外，就不必太擔心。而對於有些寶寶在生長過程中，到某階段後會只長身高、不長體重，劉明發醫師解釋，身體的生長順序，會以增加身高為優先，而後再增加體重，如果孩子身高持續增加、體重不變，可能代表的是鈣質充足，但營養及蛋白質須加強，而若是身高與體重都嚴重落後，就必須擔心是否有內分泌或生長激素分泌不足的問題。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子的長高祕密？3歲前就要努力】