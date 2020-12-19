冬至24節氣｜中醫教路過節食盆菜貼士　推介消滯茶飲健脾湯水

冬至大如年，很多家庭都有冬至吃盆菜的習慣。盆菜美味，一家人圍爐歡聚，容易進食過量，損傷脾胃，出現如胃脹痛、便秘甚至嘔吐等消化不良的症狀。註冊中醫謝嘉雯醫師特別教大家如何吃盆菜吃得美味又健康，同時亦介紹兩款茶飲、湯水及兩個穴位按摩，適合大家在冬至聖誕前後幫助消化，保健身體。 （部分圖片由受訪者提供）

不同食肆的盆菜材料可能有所不同，但製作還是離不開一些原則；如最上層放些醬汁較少，本身已具有鮮味或較名貴的食材，如蝦、鮑魚。濃味的如燜腩肉、雞、鵝掌會放中上層，味道較淡的如豬皮、蔬菜、蘿蔔會放最底層，原意令它們可吸收上層流出的濃鬱醬汁，但同時亦吸盡上層肉汁及油份，本來健康的高纖蔬菜，也成了致肥陷阱。

即睇食盆菜貼士：

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小朋友飲食多難節制，若真一時口饞，進食過量，引起腸胃不適，可以按壓以下穴位，幫助消化。

即睇冬至穴位：

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另外，謝醫師亦可推介中家可以準備一些消滯茶飲，幫助消化。

即睇冬至茶飲：

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如果喜歡喝湯水，家長亦可以煲以下健脾湯水，由冬至聖誕前後飲用以幫助消化。

即睇冬至湯水：

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