腸病毒症狀今年非典型或長會痛水泡　孩子嗜睡或步態異常要即入院

腸病毒今年不典型，爸媽注意3大症狀差異！兒醫：常第一天僅發燒喉痛，隔天才有症狀…

今年腸病毒症狀不典型？（按圖了解）

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今年腸病毒不典型，孩子可能破洞不多，但出現會「痛」水泡，3大症狀差異注意！

今年腸病毒症狀不典型！觀察孩子水泡是否會「痛」

近來腸病毒疫情漸升，台灣台中市西屯區一間幼兒園自11月30至12月9日止陸續向轄區衛生所和教育局通報，已累計共17位不同班級幼童疑似感染腸病毒；而台北市一所國小1年級的一個班級，也有10名學生感染腸病毒停課，腸病毒警訊爸媽一定要注意！

台灣「白袍旅人」- 楊為傑醫師表示，「自11月開始，慢慢有開始出現腸病毒，但是今年的腸病毒跟往年比相對不典型！」以往最常見的症狀是：發燒、喉嚨痛、食慾不振、手腳屁股起水泡等症狀，今年跟以往的差異是：

1. 不少會「痛」的水泡 2. 破洞不多 3. 手腳水泡、嘴巴破洞的位置不典型

呼籲爸媽在觀察孩子症狀時，多注意這些差異，並提醒孩子勤洗手！

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爸媽隨時注意孩子！常第一天僅發燒、喉嚨紅，隔天才出現腸病毒症狀

此外，楊為傑醫師常碰到孩子帶來門診的第一天，「只有發燒和喉嚨紅，隔天以後才開始破洞的情形！我已經遇過太多太多次了。這種情形真的很常見。」他強調，「基本上，如果孩子已經出現症狀了。我覺得所有的兒科醫師一定看得出腸病毒。」但如果初期沒有症狀，希望百分之百確診，「100%正確，這真的不太可能！」

楊為傑醫師提醒爸媽，臨床上蠻常看到診斷腸病毒後，家長反應：「奇怪，昨天才因為發燒帶去給醫生看過，怎麼沒看出來？」他都會跟家長解釋：「我想不是沒看出來。而是昨天應該沒破洞或症狀沒出現，自然不可能判斷，要是我也一樣。」

他認為這有幾個可能性，第一，昨天是其他原因在發燒，腸病毒是額外的，也就是說孩子同時得到兩種感染；其次，孩子的確只有腸病毒感染，但是第一天，嘴巴沒破，也沒有水泡，但第二天才有症狀。

楊為傑醫師以這次的新冠肺炎為例，很多人一開始被當成普通感冒，常是回頭去篩檢才知道罹患新冠肺炎，「都是很正常的事情，因為症狀完全相同。」

就如同孩子無症狀高燒時，家長會問醫師，孩子是不是是玫瑰疹？楊為傑醫師通常回答：「這無法確認。玫瑰疹要3、4天後退燒＋長典型的疹子，才能說他是！」

腸病毒重症6前兆，中了一項就要送大醫院

腸病毒可怕在於可能會「引起腸病毒重症」。「重症」指的是侵犯中樞神經，引起腦膜炎，甚至是影響到延腦或小腦。如果感染者是新生兒或嬰兒，引起心臟發炎（心肌炎，心包膜炎等）機率更高！一旦發生心肌炎，在很短的時間內孩子就會休克、心臟衰竭，甚至死亡，非常危險。

楊為傑醫師與黃菁樺醫師提醒，爸媽要隨時注意腸病毒的6個「重症前兆」。如果這些前兆出現了其中之一，就要馬上送到大醫院！

1. 肌躍型抽搐：這種抽動主要出現在睡眠中，或快睡著的時候。不要跟發燒時的發抖（發燒的發抖是持續性，而不是一陣一陣地）搞混喔！

2. 嗜睡，活力不佳：這點很難有明確的定義，如果爸媽覺得孩子很嗜睡，就要趕快就醫。

3. 持續嘔吐

4. 心跳或呼吸加快：兩位醫師建議，只要爸媽覺得孩子「怪怪的」，有點喘，心跳比平常快，就該就醫，爸媽的直覺是非常重要的。以下疾管署表格可供參考：

5. 非自主性眼球動作：兩位醫師解釋，就是「眼睛會亂飄亂轉」的意思，眼球症狀也不只這種表現，但主要希望提醒爸媽注意孩子眼球的症狀。

6. 步態異常（Ataxia）：腸病毒有時會影響到小腦，進而產生步態異常。兩位醫師認為，步態異常也很多種表現方式，主要為走路不穩。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：腸病毒今年不典型，爸媽注意3大症狀差異！兒醫：常第一天僅發燒喉痛，隔天才有症狀…】