脂肪非萬惡識食有益孩子發育　牛油果香蕉10種食物富含健康脂肪

脂肪是人體組成的三大營養素之一，對嬰幼兒飲食而言，需求更是重要。父母最希望的就是孩子可以健康長大，因此飲食也顯得特別重要，以下列舉常見10種健康脂肪食物，爸媽可以在變換菜色之餘加入這些食物，幫助寶寶成長發育。

10種富含健康脂肪食物：（按圖了解）

+ 25 + 25 + 25

美國康乃狄克州新迦南營養師吉爾．卡斯爾（Jill Castle）指出，在臨床經驗中常發現父母以為低脂、高纖維飲食才是健康的飲食習慣，甚至認為嬰幼兒也該如此，然而這卻是錯誤觀念。

脂肪是人體組成三大營養素之一，若是脂肪攝取不足，不僅會影響大腦和神經系統發育，連帶也會降低維他命A、D、E、K等營養素的吸收。而且事實上嬰幼兒對於脂肪的需求相當大，也因此學界鼓勵寶寶喝母乳，就連配方奶也有約一半以上的熱量來自於脂肪，父母不必害怕給予孩子脂肪，反而挑選健康脂肪食物才是正確之道，以下也列舉10種富含健康脂肪的食物，父母可添加於孩子的飲食中。

1. 橄欖油

橄欖油富含單元不飽和脂肪、大量抗氧化物，且可抗氧化、幫助維他命吸收，下一次不妨在蔬菜蓉中加入一小匙橄欖油以增強功效。

2. 堅果

堅果富含健康脂肪並能降低食物過敏，美國過敏、哮喘和免疫學學會（AAAAI）日前更建議6個月以上嬰兒可開始逐步攝取，但要注意的是，堅果類食物容易噎到，建議磨碎或攪打成泥狀再給寶寶食用。

【相關圖輯】隔夜蛋唔食得？朝早唔好空肚食蛋？營養師拆解小朋友食蛋迷思

+ 20 + 20 + 20

3. 牛奶

當寶寶1歲後就可開始飲用全脂牛奶，不僅可以充分吸收鈣質，也能幫助骨骼發育與維生素吸收。

4. 酪梨（牛油果）

牛油果含有豐富的單元不飽和脂肪酸，由於富含脂肪的特性可提升飽足感，爸媽可將牛油果與其他水果混合在一起給寶寶吃。

5. 香蕉

香蕉富含脂肪、鉀和纖維質，只要吃一根就有飽足感，且運用範圍廣，不僅質地軟可以直接吃，還可以加料做成香蕉牛奶、香蕉煎餅等，相信孩子一定會很喜歡。

【相關圖輯】日本幼稚園派提子鯁死4歲學童 麻糬啫喱12種食物小孩進食要留神

+ 27 + 27 + 27

6. 鷹嘴豆泥

鷹嘴豆泥由磨成泥的鷹嘴豆並混入橄欖油製成，它富含蛋白質、纖維以及健康脂肪，並且具有順滑稠度，適合嬰幼兒食用。

7. 芝士

芝士是一種發酵的牛奶製品，富含蛋白質、脂肪、鈣質等，可加入多士麵包中讓孩子食用。

8. 燕麥片

燕麥含有豐富的蛋白質、脂肪和膳食纖維等營養素，且適用於各種食物，下一次不妨在孩子的鮮奶、豆漿、粥飯中加入燕麥片，不僅提升飽足感，還能增強免疫力。

相關文章：牛肉哪部位啱兒童吃？可吃7成熟？ 即睇8大烹煮牛肉Q&A｜附食譜

+ 22 + 22 + 22

9. 梨子

梨子口味鮮甜，相當受到孩子喜愛，而它的卡路里含量也高於其他水果，飯後來一盤梨子可以幫助孩子消化、消炎降火。

10. 乳酪

乳酪含有豐富的脂肪、益生菌等營養素，可幫助排便、促進食慾、加強腸道健康，但要注意的是應挑選無糖或低糖優酪乳，避免飲用含糖量高的優酪乳。

適時的在孩子的飲食中添加脂肪不僅可以幫助成長，也能提升大腦和神經系統發育，下一次看到低脂食物可別上當，挑對食物正確吃才是正確之道。

相關文章：學童早餐│營養師教你慎選健康食物 5款不建議進食 除了燒賣仲有

+ 5 + 5 + 5

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】