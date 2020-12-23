英國變種病毒｜本港現2宗疑似個案　專家料變種病毒兒童更易感染

新冠肺炎已持續纏繞大家近一年的生活，而最近英國更出現傳播力較高的新型冠狀病毒變種消息，令人心惶惶，更令人擔心苦等一年的疫苗是否也隨著病毒變種而宣佈無效。根據英國專家表示，病毒變種後更易更容易感染兒童，與原先我們認識的COVID-19截然不同。

新冠肺炎兒童感染率較低 變種後疫苗仍有效？

自新冠肺炎爆發後，大數據都顯示愈年輕，感染的機會愈少，而且病徵也不明顯，其中來自倫敦大學學院的研究人員對全球文獻進行了審查，發現年齡小於20歲的年輕人比成年人的病毒感染可能性足足少56％。不過真正原因卻難以推測，畢竟有停課政策等因素，而較科學的說法是假設兒童體內的「ACE2受體」較少，令新冠病毒較難進入。

至於終於面世的疫苗，在病毒變種後會否失效，世界衛生組織首席科學家 Soumya Swaminathan 在12月21日的記者會上表示 ：「病毒突變速度比流感病毒慢得多，即使病毒變異，目前為止，突變體也未對相關治療、藥物或疫苗產生重大影響。」

按圖即睇各地疫苗安排（更新至12月4日）：

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新冠肺炎變種後兒童更易感染

上文提及懷疑因兒童體內的「ACE2受體」較少，令新冠病毒較難進入。但毒病變種後情況則可能轉變。英國政府新興呼吸道病毒威脅諮詢小組 (NERVTAG) 發現突變病毒進入人體方式出現變化，因此兒童被感染的可能性或許與成年人相同，不排除可能有更多兒童感染變種後的COVID-19，而整體上，新冠肺炎變種後的傳播速度亦會上升50%至70%。

本港現2宗疑似英國變種病毒個案 密接觸者隔離21日

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在12月23日記者會上表示，防護中心公共化驗所近日為新型冠狀病毒輸入個案，特別是英國回港的確診個案，進行樣本全基因排序分析。11宗當中有2宗疑似與新的變種病毒吻合，但仍需進一步研究。

上亦兩名疑似感染變種病毒個案的都是從英國回港的學生，其中一宗在12月7日坐國泰航班回港；另一宗在12月13日坐維珍航班回港，已經痊癒出院。其中一宗個案有數名同學一起回港，屬緊密接觸者，本來已經完成14天強制檢疫，但防護中心擔心變種病毒傳播力更強，已經安排他們再回檢疫中心隔離多7天。

參考資料：Coronavirus: Impact of new variant on children investigated

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