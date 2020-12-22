英國變種病毒｜森美、徐榮兒子返英開學無期　森美：以健康為重

英國近日疫情嚴竣，新冠病毒變種並在英格蘭東南部地區迅速擴散。由周日（19日）起，倫敦和英格蘭南部會實施新的4級防控措施；本港昨日（21日）亦宣布今日（22日）午夜起對曾逗留英國的人士實施新的防疫措施。正在英國留學的森美兒子曦樂、徐榮兒子徐朗早前已回港過聖誕，惟在新一波疫情和防控措施底下，暫時回校無期。

英國新冠病毒變種！英國首相約翰遜指，已變種的新冠病毒「VUI202012/01」傳播力大幅提高70%，自19日起倫敦和英格蘭南部「封城」，另外實施新的4級防控措施，包括除工作等必須外出的理由之外，所有人必須留家、所有非必要商店亦會關閉。

森美：兒子未受變種病毒影響

森美兒子曦樂在英國就讀著名學府協和學院，早前已回港和家人過聖誕節。森美向01親子記者透露，曦樂在3星期前已回港，順利度過了14天隔離，亦在家中居住了7天，相信身體並沒有受到已變種新冠病毒影響。而且，曦樂就讀的協和學院位於西北方，「位置比較偏僻，所以不是太擔心」。惟曦樂原訂返英後不足一個月就進行A-Level的模擬考試，現時只能期望英國封城能控制疫情，否則短期內不能重返校園，「始終健康較重要」。

徐榮兒子徐朗亦在英國留學，主力學習足球和以晉身英國地方球隊為目標。徐榮指兒子早前亦已回港，但目前未有確實重返校園的日子，要視乎當地疫情發展而定。

本港即日起實施新隔離措施

本港對過去14日曾到英國逗留超過2小時人士實施禁止登機來港，直至另行通知。已由英國抵港的人士，在完成14天酒店強制檢疫隔離後，須額外強制留家7日。

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