小一面試｜拍片面試需自然流暢表達　一個遊戲就能訓練｜H.Y老師

在疫情下面試，H.Y老師發覺同以往最大分別是小朋友需要更自信地描述和表達，因為他們在拍片時，一直經歷會否自然流暢表達。可是一直停課，說話技巧更少。所以今日H.Y老師分享一些小貼士，讓大家在停課期間，不妨與小朋友在語言的表達上練習一下。

很多時爸爸媽咪都認為小朋友對話能力很不錯，但當表達時，老師反而會留意小朋友能否以完整句子表達，以及在運用句子結構上是否正確。所以今日H.Y老師先分享最簡單的練習：找不同。

有些學校在面試時會有這類問題，坊間面試班都會有好多這類題目讓小朋友做，而小朋友往往都做得快而準。但其實對H.Y老師來說，小朋友更需要運用這練習去學習表達和運用語言說出答案，而並不是單單習慣手指指去講「呢度嗰度」。大家要知道：手口並用比手指指講呢度果度難度更高。

小朋友要習慣描述兩者之間的不同，因此必須說出完整句子。而句子入面要正確指出兩者之間的不同，說出該物件的位置、入面更需包含有關的形容詞或量詞。

例如：如老師在兩張圖片的擺放位置是上和下，小朋友需指出上面的相片中，有一朵黃色的花在草地上，而下面的相片中，有一朵紅色的花在草地上。這都只是一個簡單的例子，讓大家去了解一下如何在找不同都需要正確描述語言表達。

因此小朋友需要習慣使用適合的量詞，有很多小朋友習慣每樣物件都用「一個」，所以大家跟小朋友傾偈，或者去超級市場，或者請小朋友在家拿東西時，不妨說清楚指示，用這個模式去在家中與他們練習。

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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