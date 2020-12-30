新冠肺炎｜狹窄走廊增加小朋友傳染風險　兒科醫生建議做一件事…

親子
撰文：
最後更新日期：

今年收到新型冠狀病毒疫情影響，大家都十分關注環境清潔，盡可能讓自己和家人遠離病毒。不過近日有研究發現，狹窄的走廊會增加傳染風險，尤其是兒童！兒科醫生徐紫筠表示，香港很多商業大廈和住宅的走廊的確多數密封又狹窄，但這並不是一時三刻能夠解決和改善的問題。

《流體物理學》(Physics of Fluids)期刊上發佈的一項研究指出，狹窄的空間會增加病毒傳播風險。若感染者在狹窄的走廊快速行走，會增加走在後面的人感染病毒的風險，尤其兒童感染的風險更高。

有研究發現狹窄走廊傳播新冠肺炎風險更高。（pixabay）

兒科醫生徐紫筠表示，香港很多商業大廈和住宅的走廊的確多數係密封和狹窄。「這個不是一時三刻能夠解決和改善的問題，我們現在可以做到的就是注意個人和環境衛生。」，亦提醒現階段家長無直接方法避免，只能做一件事保障仔女，「家長和小朋友都應該減少停留在空氣不留通的地方，例如密閉空間或是走廊等。」

+5
+5
+5

兒科醫生徐紫筠表示，家長和小朋友都應該減少停留在空氣不留通的地方，並戴上口罩。（getty image）

相關文章：夫婦同確診新冠肺炎　人氣Blogger亞歷媽：這麼小心謹慎怎麼會中

新冠肺炎｜新增一個外地傳入印傭確診個案　僱主未見人先畀醫藥費
同時感染腦膜炎雙球菌與新冠肺炎　未有確實治療方法存在未知風險
新冠肺炎∣疫情下常備急凍食材　營養師教媽媽點揀　要避免咁做
新冠肺炎疫苗｜料最快2021下半年有兒童疫苗　需打2針獲最佳免疫
新冠肺炎│袁國勇指霧化病毒留得耐　媽媽唔用消毒劑可以用呢樣
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。