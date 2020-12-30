新冠肺炎｜狹窄走廊增加小朋友傳染風險　兒科醫生建議做一件事…

今年收到新型冠狀病毒疫情影響，大家都十分關注環境清潔，盡可能讓自己和家人遠離病毒。不過近日有研究發現，狹窄的走廊會增加傳染風險，尤其是兒童！兒科醫生徐紫筠表示，香港很多商業大廈和住宅的走廊的確多數密封又狹窄，但這並不是一時三刻能夠解決和改善的問題。

《流體物理學》(Physics of Fluids)期刊上發佈的一項研究指出，狹窄的空間會增加病毒傳播風險。若感染者在狹窄的走廊快速行走，會增加走在後面的人感染病毒的風險，尤其兒童感染的風險更高。

有研究發現狹窄走廊傳播新冠肺炎風險更高。（pixabay）

兒科醫生徐紫筠表示，香港很多商業大廈和住宅的走廊的確多數係密封和狹窄。「這個不是一時三刻能夠解決和改善的問題，我們現在可以做到的就是注意個人和環境衛生。」，亦提醒現階段家長無直接方法避免，只能做一件事保障仔女，「家長和小朋友都應該減少停留在空氣不留通的地方，例如密閉空間或是走廊等。」

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兒科醫生徐紫筠表示，家長和小朋友都應該減少停留在空氣不留通的地方，並戴上口罩。（getty image）

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