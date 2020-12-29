夫婦同確診新冠肺炎　人氣Blogger亞歷媽：這麼小心謹慎怎麼會中

法國疫情持續，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於12月17對外宣佈確診感染新冠肺炎，居於法國、育有混血兒子亞歷山大及安德里的台灣人氣blogger王君萍（亞歷媽），於香港時間今日（29日）晚上7時左右在其Facebook個人專頁發佈與丈夫確診新冠肺炎，由於她未有感到不適，故對自己的報告呈陽性感到十分低落與難受，幸好兩及兒子亞歷山大及安德里檢測結果呈陰性，未有受到感染。

在晚上7時，她在Facebook驚爆自己與丈夫確診新型冠狀病毒，她說:「對不起 讓台灣家人操心了，我和老公確診了！！」文中她表達出自己的心情難過：「這幾天心情真的很低落很難過很難受，先是很氣自己這麼小心謹慎了，怎麼會中？！」

等候報告忐忑不安

亞歷媽表示丈夫前幾天身體開始有點不適，之後開出現無味覺的症狀。「前幾天老公身體有一點不適感，緊接著吃東西覺得沒有味道，吃東西覺得沒有味道，我們覺得不對勁，馬上預約去做篩檢。我身體雖然沒有不舒服，但是畢竟我們生活在一起，於是我也一起做了篩檢！」

她形容等候報告的心情宛如一世紀這麼久。「等待的時間忐忑不安，宛如一世紀這麼久，如果真的確診，會不會有生命危險？孩子會不會也有得到？會不會有後遺症？孩子將來誰照顧？隔天睡醒後老公收到篩檢報告結果時，直接跟我說：『君萍我們確診了！』我聽到後說不出話來，我靜下心感受自己身體，沒有不適感，但是報告真真實實的顯示陽性。我起床戴上口罩，跟孩子們說：爸爸媽媽得到新型冠狀病毒，你們也必須去做篩檢，媽媽希望你們沒事，接著醫療中心請我們回家隔離，不用住院，也有詢問我們這段時間所接觸到的人有哪些！？」

幸好他的兩個兒子亞歷山大及安德里沒有受到感染。「我們可以做的似乎只能等待，也帶孩子們去醫院檢查，好險他們是陰性，他們兩個沒有事。」

由於她全家都非常謹慎在防疫，所以一直在檢討自己有什麼地方做不足。「一直以來，我們全家都非常謹慎在防疫，縱使一開始阿弟、亞歷在學校上課，同學們沒有戴口罩，我還是要求他們要保護自己（其實也是保護別人）。要他們不要擔心和別人不同，堅持自己是正確的，老公則一樣有上班，雖然不用天天進公司，但是還是需要去公司，公司也有嚴格執行戴口罩。我們拼命努力想，到底哪個環節出了問題。老公對我也感到很抱歉，一直回想，自己在外什麼時候拿下口罩，喝咖啡的時候嗎？還是按電梯？還是哪裡......但這已經追不到源頭，畢竟病毒無所不在，法國案例已經非常的多，它是離我們這麼近......」