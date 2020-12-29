12歲女叛逆落街玩　惡母發現箍頸拖走　專家：當街打女做法不對

子女踏入青春期，不少父母都感到他們已不再是小朋友，管教更感困難。近日有網民把一段影片投稿到專頁《生仔要考牌》，指一名12歲女童因為反抗母親落街玩，而在街上被母親「開拖」，扯頭髮又「箍頭」，母女猶如「打摔角」，令不少網民譁然。家長教育專家表示，即使父母和子女起衝突，也應該回家處理。

按圖看「教女」過程：

+ 4 + 4 + 4

影片可見，事發地點在遊樂場，女孩原本靠近遊樂設施，但及後遭到母親利用身體壓制，及後再「箍頸」、「拗手」、「扯頭髮」，期間又大聲質問。其母在原地拉扯女兒一會兒後，再從後箍頸，把女兒拖走。女孩期間不斷掙扎，母親最後用力把女兒摔到地上，片段中聽到女孩呼痛。

投稿人是女孩朋友、一名12歲男孩的媽媽。她在投稿上寫出事件的來龍去脈，女孩的媽媽不讓女兒落街玩，但女兒一意孤行，媽媽在街看到就立即「開佢波」。作為媽媽，她認為「人心其實係肉造，每人管教仔女方式都唔同……我作為一個母親，真係唔會咁做。自己仔女係身上面嘅肉，會心痛。佢只係十幾歲小朋友，每個人都曾經渡（度）過呢個反叛時期，我都何嘗唔係？」

專家：當街打女 做法不對

註冊社工、認證家長教練譚鴻昌看完片段後，認為「當街打女」固然不對。他說，正值青少年期的孩子已需要建立及捍衛自己的尊嚴。他了解事件令家長十分「火滾」，一時間難以抒發憤怒情緒而動手。家長應盡量控制自己情緒，家事留待回家處理。

不過他強調，即使在家中，亦不建議用體罰處理。其一，孩子會模仿家長處理情緒的方法，即孩子他日遇到憤怒事件可能會不自覺仿效家長使用武力。其二，孩子踏入青少年期已是「半個成人」，應給予適當尊重。

親子關係要在「黃金十年」打得好。（gettyImage)

父母宜把握「黃金10年」

譚鴻昌指，想和子女度青春期時更輕鬆，應該要把握「黃金10年」的親子關係建立時間，當中包括無條件接納、關愛、為孩子付出時間以及欣賞讚美。

當孩子漸漸長大，踏入青少年期，家長要了解自己已不再是孩子的全部。家長可嘗試尋求「外援」，如社工、學校老師幫助。另外，家長可向孩子表達事件對他們的影響，嘗試表達自己的感受。

另外，與青少年期的孩子處理家庭衝突，已不能繼續運用「從上而下」的壓制手段，應視孩子為成人段看待，以「家庭會議」形式一同商議、討論尋求解決方法。

相關文章：觀察青春期子女友誼的質素 爸爸別急著放手要咁樣做|招雋寧