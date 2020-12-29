除夕得7度│點為孩子揀保暖內衣？　消委會建議6大秘訣

天文台於今日（29日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，預料本港未來數天天氣寒冷，除夕市區最低氣溫將跌至攝氏7度。為了禦寒，不少家長會為孩子穿上保暖內衣。保暖內衣是否愈貴愈保暖？消委會曾測試市面的保暖內衣，並提醒市民選購時可留意6大要訣！

按圖即睇挑選保暖內衣6大秘訣

消委會曾檢測市面20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣，包括15款日常穿着的內衣，以及5款聲稱適合運動或戶外活動時穿着的底層衣，售價則由$99至$559不等。測試比較它們的功能表現，包括保暖程度、透水氣度、排汗快乾程度及耐用程度，耐用程度包括布料強度、洗濯後會否變形、抗起毛球度等。

測試結果發現，不同保暖衣的保暖值相差可達2倍，另近半樣本排汗快乾效能遜色，並綜合了6大要訣，讓消費者精明選購！

1.保暖效果相差可逾倍

消委會測試了20款保暖衣，其中最低和最高保溫值的保暖內衣，相差接近1倍；運動底層衣樣本的保溫值更相差超過2倍。當時價格最高的樣本（$559），和另1款約$300的男裝運動底層衣樣本，洗濯前其保溫值均只有0.1 clo；相反，一款價錢約$100的樣本，其保暖值達0.23clo，反映價錢平亦有好選擇。

2.運動底層衣vs保暖衣

長時間在戶外工作或運動的人士，宜選擇透水氣度高、排汗快乾表現較佳的運動底層衣，有助將皮膚表面的「濕氣」排出，以免水分聚集在皮膚與衣服之間，造成焗熱、濕黏的感覺，或在寒冷的室外，汗水令體溫下降，使人感到濕冷；在吸水速度的測試中，近半保暖內衣吸水速度較慢，需1分鐘以上才能將水珠完全吸收。相反絕大部分運動底層衣只需１或2秒便能完成，反映該類產品較適合運動時穿著。

3.保暖程度與布料關係密切

一般情況下，在環境溫度低於人體表面溫度時，熱流會透過衣物布料由內向外流動。若布料纖維的導熱性愈低，其保暖性就愈高。常見的內衣布料材質中，以羊毛、聚丙烯腈（acrylic）、粘膠（viscose、rayon或莫代爾 Modal）的導熱性較低。測試中大部分的物料亦都有採用聚丙烯腈及／或粘膠纖維，並與其他人造纖維按不同比例織成。

按圖即睇穿著保暖內衣注意事項：

4.衣料密度、厚度越高越保暖？

布料愈厚，熱量散失的時間就愈長。測試中保暖度較低的樣本，其布料厚度都是0.5毫米或以下；另外，布料紗線的密度愈高，紗與紗之間的氣孔容量就愈大，纖維間就能保存愈多空氣。編織密度或可從布料的重量（fabric weight）反映，大部分保暖度較高的樣本，每平方米布料都重200克以上。

5.布料蓬鬆度有助隔熱能力

蓬鬆度高的布料，可讓更多空氣混雜於纖維中，有效阻隔熱量流失。起絨／刷毛布料比一般布料的保暖性好，因絨毛之間保持了一定厚度的空氣層。樣本中，測試中一款內層為起絨／刷毛布料，保暖度亦較高。

6.保暖衣越洗越保暖？

消委會比對保暖衣在未洗前，及洗濯30次後的保暖程度，發現絕大部份樣本不但沒有減少，部分更勝未洗濯前，其中一款更比洗濯前約高出1.8倍！相信是樣本清洗多次後，布料的蓬鬆度增加，纖維間能保持更多空氣所致。

資料來源：2018.01│495期《選擇》月刊

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未來6天氣溫預測：

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