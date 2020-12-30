媽媽偷窺日記發現小五女兒網戀陌生男　社工建議說教前要咁做…

隨著疫情持續，小朋友接觸網絡世界的機會也增加不少，除了網上學習外，難以外出亦令一眾家長放軟心態，給子女在課餘時間使用電子產品作娛樂。不過，網絡世界處處充滿危機，有家長在討論區分享，在停課期間，就讀小學五年級的女兒因沉迷抖音而結識陌生男子。她偷看女兒日記後發現女兒已「愛上」該名男子，更可怕的是男子一直傳送露骨信息給女兒，令人不寒而慄。

有家長在討論區查詢網友意見，指自己在偷看女兒日記後，發現女兒和一名疑似來自內地的男子在社交應用程式中交談甚密，女兒更在日記寫上「愛上個男仔」、「享受愛情中」、「真係好愛佢」、「想哭及想自殺」等字句，嚇到媽媽心驚膽跳。

該名家長及後登入女兒的社交程式和男子交談，該男子未知狀況便立即傳送多條露骨訊息，明言想和對方發生性行為。家長心急詢問男子是誰，但最後不得要領。她感到非常徬徨，不知道該如何向女兒說教。

家長應先道歉 行為已侵犯小朋友私隱

不少家長因擔心子女交友情況，或會偷看子女手機甚至日記等私人資料。註冊社工、認證家長教練譚鴻昌指，青少年階段的小朋友開始從兒童期的依賴性思維，發展至過渡性思維。雖然此階段的小朋友仍未能作出完全合理的決定，但已能了解甚麼是個人私隱，故首先家長需要學會尊重孩子的私隱。

就上述個案，家長透過偷窺女兒日記發現事件，在向女兒討論解決方法前可先與女兒道歉，以免被揭發後關係更進一步惡化。家長也是人，也會犯錯，學會道歉也是一種身教。家長亦可向女兒道歉時解釋偷窺的原因是因為著緊她的安全，為她的行為感到擔心等，讓女兒感受到你的關心，而非單單責備。

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家長可用個人經驗配合身教令子女反思

譚鴻昌在自己家長教育的經驗中，一直分享父母是最能讓小朋友學習甚麼是愛情的仿傚對象，父母在日常生活中需要讓小朋友了解甚麼是愛、甚麼是夫妻或情侶關係。以上的「家教」透過父母身上從小習得是最有效的。若發現小朋友沉迷網戀，家長在行動前先退一步想一想，你年青時也有試過網戀嗎？如有，那時候你覺得網戀有問題嗎？你有沒有經驗可以與他分享？

根據心理學家Erik Erikson的心理社會發展理論，當孩子踏入青少年階段時，他們正在不同的領域嘗試找尋自己的身份角色，若發展得宜，便能成功塑造「對伴侶忠誠」的條件。而家長在踏入40歲開始，心理上需要作出「親代力」的行為，即學習運用自己的人生經驗向子女說教，以讓你的人生閱歷得以傳承。故家長可嘗試用自己的經驗或新聞例子作討論主題，與小朋友探討網戀中的危與機、如何保護自己等。在不直接干涉小朋友的選擇下，能不破壞親子關係，亦與孩子討論你所關注的問題。

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