舉家移民｜應采兒為囝囝有學返移上海　Jasper因為呢科讀書讀到喊

近年香港娛樂圈有不少藝人轉往內地發展，其中就包括陳小春和應采兒。應采兒在內地節目中透露，由於今年受到疫情影響，香港停止面授課程，應采兒決定讓囝囝Jasper轉往上海讀書。

陳小春和應采兒近年頻頻轉往內地發展，早前應采兒與陳小春現身上海一個活動，應采兒表示由於香港停止面授課程多時，她每天坐在旁邊看兒子上課，發現兒子學習進度強差人意，因此決定搬往上海「沒有辦法再上課那我們就搬家吧，搬去一個能上學的地方。」但由於上海的中文程度較深，Jasper感到受挫流淚，令她也感到崩潰，希望找到可以幫助他們的團隊。應采兒亦表示，希望Jasper將來入讀到清華、北大、耶魯之類的名牌大學。

應采兒為兒子學業搬到上海。（應采兒ig）

應采兒今年誕下二胎Hoho，不久後便參與拍攝內地綜藝節目《新生日記2》，節目中她強調兒子Jasper必須學好中文。但由於Jasper自小被送入國際學校讀書，能說一口流利英語但中文能力較弱，在節目中應采兒和Jasper玩中文認字遊戲，但Jasper表現卻不如意，應采兒當場生氣，Jasper更加害怕得眼泛淚光。

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其實除了應采兒一家，王祖藍和李亞男亦移居上海，在當地租住約2千呎單位。早前一家三口現身內地真人騷《做家務的男人》，豪宅內部亦隨之曝光。

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