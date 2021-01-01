李元元Lucy愛扮公主、Coffee囝囝扮醫生　陳柏宇囡囡扮呢樣動物？

小朋友的創意無限，經常會發揮創意進行角色扮演。今年收到疫情影響，不少星二代留在家中，利用家中物件進行角色扮演。李璨琛囡囡最近就愛上扮公主，而陳柏宇囡囡竟然扮動物，引起一眾網民熱烈討論，紛紛表示「好搞笑！」

李璨琛囡囡李元元（Lucy）最近幾乎天天穿上公主裙扮公主，媽媽表示其實自己「 從來冇買過（公主裙） 有啲係要多謝迪士尼，有幾條係繼承Bnelle（親友）嘅」，但亦強調「佢！堅！係！日！日!要！著！公！主！裙！呀！」，據網友統計Lucy已經至少擁有4條公主裙，愛美程度簡直「無得輸」。

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而Coffee 囝囝翟伯伯亦很喜歡玩角色扮演，最近Coffee購買一套醫生玩具給伯伯，伯伯便搖身一變成為醫生，有模有樣！

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陳柏宇囡囡Abigail 則反傳統扮動物！符曉薇在Abigail 的Insatgram上載短片，只見Abigail 和貓貓一起坐在桌上，媽媽同時撫摸Abigail 和貓貓，Abigail還模仿貓貓的動作，非常搞笑，媽媽還代她表示「i’m a cat!」，不少網民留下大笑的emoji，亦有人留言表示「好搞笑好可愛！」

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