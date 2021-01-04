天水圍綠田園逼爆人　羊群疑受驚撞跌男童　媽媽：冇圍欄好危險！

疫情持續，康文署核下遊樂設施及公園暫停開放，不少家長會趁假日帶小朋友到農莊遊玩，既可呼吸新鮮空氣，又可親親大自然。在農莊內，其中一個深受小朋友喜愛的項目必數餵飼小動物，家長也會花費幾十元讓孩子近距離接觸動物。但今日有家長在手機群組內，瘋傳一個約3歲小朋友餵羊時，被羊快速衝撞倒地，場面驚嚇。

按圖即睇天水圍綠田園男童餵羊被撞跌的過程：

Whatsapp家長群組今日瘋轉一段13秒短片，有家長指：「天水圍綠田園的羊會撞小朋友架！！你地下次去要小心，我細仔撞到成個訓（瞓）低左。」

羊連撞4個小朋友

同時有家長回應：「好彩我去2次都冇喎」，而該家長回應：「（隻羊）連撞4個小朋友，一個7歲男仔撞到飛起，問啲阿姐就話平日都唔知做咩咁多人黎玩，平時都無咁多人，所以就放（羊）出黎，問佢（綠田園）負責人係邊，就話唔知，（羊）用角撞小朋友心口令佢訓（瞓）低，羊用隻腳再踏到小朋友大髀，嚇死人！」隨後有其他家長認為隻羊可能見到太多人一些被嚇，驚慌失控才撞到小朋友。

家長:應加圍欄

有家長在綠田園facebook專頁留言表示是該被羊撞小朋友的家長，幸而今次小朋友未有大礙，只是被嚇一驚，期待該農莊可以注意安全，不希望再有相同事件發生。相信近日聖誕及新年假期，不少家長也帶小朋友到場玩，即使是平日入場的人數也相當多，園內的羊群是自由活動，或因現場的人多受驚而有出現此行為。有家長建議場地應加設圍欄或控制入場人數，以保障安全。

兒科醫生建議最少觀察半日

記者就此事向兒科醫生陳欣永查詢，如果遇上這樣的情況，家長應該如何處理?陳醫生說：「我相信是因為突然多人去探望，令羊一時被嚇驚而做出這個自衛的反應，圖中小朋友被撞至跌落地，家長最好記住小朋友是如何跌倒、跌到什麼位置，羊角又要很小心。」

陳醫生表示最擔心小朋友頭部受傷，他續說：「如果成個小朋友飛起後是頭部着地，因為如果頭骨骨折或者有腦內出血，如果有腦內出血嚴重可以是即時昏迷，如果是腦積血或滲血，可能未必即時看到反應，家長要觀察起半日至一日時間，因為小朋友可以在突然間神志不清重，而或者突然間出現重複性的嘔吐，再嚴重是抽筋，要即時送去急症室進行詳細檢查。但大部一跌親可能是輕微表面撞傷，家長要檢查頭皮上是否有紅腫，有疑問當然即刻要去看醫生。」

勿亂動小朋友

另外，陳醫生表示如果小朋友撞到是胸口或者整個人跌落地至骨折，因為骨折可能小朋友落地時用手踭或者手腕撐住地下而造成骨折，這樣家長會較容易看到，如發現小朋友在地上有一個部位不能郁動，甚至畸形，家長千萬不要移動及觸碰小朋友，應該立即叫救傷車，在醫護人員安排下送醫。

如果見到小朋友沒有即時的骨折，陳醫生建議說：「自己起身並攬着媽媽哭，手腳也可以郁動，家長就不用太擔心，觀察他的皮膚有冇瘀傷，當然大部份也可能是撞到皮外傷或者肌肉的痛楚。」

記者就此事聯絡天水圍綠田園，至截稿前仍未獲回覆。

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