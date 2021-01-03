胡杏兒沈卓盈陀牛B　中醫建議高齡孕婦多吃3類食物　唔好做3件事

踏入2021年，娛樂圈中已有6位藝人宣布懷孕，當中以首次懷孕的原子鏸及懷第三胎的胡杏兒之年齡超過40歲，屬高齡懷孕。根據政府統計處資料顯示，自2011年開始，香港人傾向遲生育，本港女性平均都超過30歲生育；雖然高齡產婦比較容易有妊娠糖尿、高血壓等問題，但中醫師謝嘉雯表示若能吃對的食物及把握產後坐月子黃金期，注重健脾補肝腎以延緩衰老，做個凍齡媽媽不是夢。

高齡產婦是指生產時年齡在35歲以上的產婦。原子鏸(42歲)、胡杏兒(41歲)、莊韻澄(39歲)、沈卓盈(38歲)及關宛珊(35歲)也是高齡懷孕，謝嘉雯中醫師建議高齡媽媽產前產後要好好注意飲食，她說：「《黃帝內經》提出女子的生理階段變化:『五七陽明脈衰，面始焦，發始墮。六七三陽脈衰於上，面皆焦，發始白。』說明女子35歲後身體開始衰退，表現在面容開始憔悴，頭髮脫落或變得稀疏。42歲左右更呈衰老面貌，出現白髮。」

點圖即睇圈中五位35歲以上陀牛B媽媽:

點圖即睇謝醫師建議高齡媽媽日常多吃的食物：

+ 13 + 13 + 13

補肝腎緩衰老

謝醫生補充說:「陽脈行於臉上，35歲後陽氣衰退，面色無華， 腎氣與肝血亦不足，因此出現脫髮和白髮。懷孕生產的過程，本來就對母體有所消耗， 加上高齡，身體的耗損和產後復原必比年輕媽媽大和慢。因此高齡媽媽日常更要注重健脾補肝腎，以延緩衰老。」

把握產後黃金補身期

產後6-8週內被稱為「產褥期」，俗稱「坐月子」，也是補身期。她說:「產後婦女體質多虛多瘀，高齡產婦亦多選擇剖腹產，容易發生感染或出現其他病理情況。因此坐月子便是給產婦一個好好休息調養的機會， 令子宮回復正常大小並排出惡露。香港現行產假有14週，因此產後3個月內也是補身的最佳時機。」

點圖即睇謝醫生推介三款容易製作的食療，有助高齡媽媽平補肝腎，預防腰骨痛和脫髮，並延緩衰老。

+ 17 + 17 + 17

一旦過了最佳黃金補身期高齡媽媽，謝醫生也提出建議方法:「產後多虛血瘀， 因此坐月子補身， 除了令媽媽身體盡快恢復外， 更重要是避免生產孩子後落下「產後病」她說:「如腰骨痛﹑手足麻木﹑頭痛眩暈﹑尿滲﹑惡露排不乾淨引起的腹痛。如果不認真處理，這些產後病會變得纏綿難癒，甚至終其一生影響媽媽健康。」如果坐月時沒好好調養，當高齡媽媽出現這些產後病症狀，應馬上就醫治療， 調補氣血。擁有健康的身體，方可走更遠的路，見證孩子生命的每個歷程。

由於高齡產婦較35歲以下的產婦更易出現妊娠高血壓﹑妊娠糖尿，產後出血的機率也較高。謝醫師建議日常可多以天然香草調味，以防誘發產後高血壓﹑糖尿病， 變成終身慢性病。

點圖即睇適合高齡媽媽在辦公室沖來飲之茶療:

辦公室工作節奏緊張，母乳媽媽更有泵奶的壓力。 謝醫師說:「乳頭由肝所主， 壓力易致肝氣鬱結，令泵奶時出奶欠暢。杞子養血明目， 玫瑰花疏肝解鬱;心情放鬆， 泵奶時也出奶暢順，此茶飲對壓力引起的胃痛更有緩解作用。」

點圖即睇高齡媽媽在日常的食療需注意之宜忌:

+ 2 + 2 + 2

她說:「除了宜少食多餐，因年齡漸長，消化功能不免下降，少食多餐能增加飽足感，並可減低熱量埋積引起肥胖，又可避免消化不良引起胃脹胃痛。所以宜多吃粗纖維食物，以防便秘;如牛蒡﹑蕃薯﹑水果﹑蔬菜。並且忌辛辣燥熱；以防傷津液，引致皮膚乾燥和便秘。同時也忌凍食冷飲;以防傷脾胃，影響消化，有礙氣血生成。」謝醫師表示高齡媽媽忌盲目進補；每個人體質不同，亂買補品除了補不得其法，更易補錯身，出現反效果。

註：各人體質不同，如有疑問，進食前宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

相關文章:牛年BB｜沈卓盈余香凝宣布當媽媽 胡杏兒陀第三胎望組織大家庭

+ 15 + 15 + 15

+ 18 + 18 + 18

+ 11 + 11 + 11

+ 11 + 11 + 11