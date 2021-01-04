吳若希大讚陪月好湊得掂一對仔女　金牌資深陪月員人工竟可高達…

近年愈來愈多產後媽媽重視坐月，有些當準媽媽得知自己懷孕就會開始尋找陪月員。日前星媽吳若希分享自己的陪月員，大讚只有她「湊得掂」一對仔女，更表示陪月員「回家幾個小時我已經掛念妳啦」。香港母嬰教育中心創辦人和導師楊雅儀表示，部分金牌資深陪月員薪金可以去到8至10萬。

吳若希去年誕下二胎，和很多媽媽一樣，吳若希兩胎都有聘請陪月員，她日前在Instagram上向大家介紹自己的陪月，「同大家隆重介紹～中間那個就是我的陪月簡姐～左一是我女兒～ 是簡姐帶大的，乖的程度完全是我親生的！右一是我兒子～ 也是簡姐帶大的，但我懷疑他是簡姐親生的～～～～只有簡姐湊得佢掂」，由於陪月已經完成工作離開，吳若希表示「#沒有陪月的第一天，我聽我兒子哭聽到我都快哭了～～簡姐～～妳回家幾個小時我已經掛念妳啦」

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香港母嬰教育中心創辦人和導師楊雅儀指出，陪月員的薪金會因應其技能（例如紮肚、催乳）加上年資、口碑而定，「一般資深陪月員的薪金約3萬8至4萬，最貴聽過8至10萬。」，通常年資較長，會中醫、紮肚、催乳等等技能比較受歡迎。

陪月除了負責照顧新生嬰兒，亦要同時照顧媽媽起居飲食。（getty）

按圖即睇應該點揀陪月：

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