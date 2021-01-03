林文龍曬女兒合照　甜美樣子似足媽媽郭可盈　網民：以為新女友！

現年51歲的郭可盈是娛樂圈的凍齡星媽，早年誕下女兒林天若（Tania）後便漸漸淡出幕前相夫教子，不過美貌依然，與多年前的劇照相比，郭可盈的美貌根本沒有大改變！元旦日林文龍在ig貼出與10歲女兒林天若的合照，女兒跟郭可盈在90年代拍攝電視劇《刑事偵緝檔案》系列時期的樣子相當似，當年的郭可盈更被稱為無添加美女，其女兒亦盡得其優良基因。

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女兒多次獲朗誦獎項更攞獎學金

郭可盈與林文龍自獨女林天若（Tania）出世後，以家庭為重的郭可盈便淡出娛樂圈，專心照顧女兒，平日負責跟功課溫習一腳踢。10歲的Tania就讀保良局蔡繼有學校五年級，該校為一條龍男女私立學校，提供1至12年級的國際文憑課程（IB），女兒亦曾獲得過校內獎學金，可見林天若的成績相當不錯。

品學兼優的林天若除了曾獲委任為風紀，更熱衷於參與課外活動及各項比賽。她曾其社交平台分享，獲得全港中小學中文硬筆書法小學組中級組亞軍。其學校網頁亦顯示，林天若曾於二年級及三年級參與校際朗誦節英詩獨誦比賽，獲得冠軍及亞軍。

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眼大大臉尖尖的她，升上五年級後更添少女味，樣子跟媽媽郭可盈當年選美後，拍攝電視劇《刑事偵緝檔案》系列時的樣子非常似，不少網民大讚她漂亮，更有人指她是迷你版可盈，亦有網民笑指以為是林文龍新女友。

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