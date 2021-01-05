林盛斌Bob大女讚偶像王嘉爾比自己靚仔　網友：小朋友唔會講大話

小時候我們的父親是唯一的英雄，但隨著年紀長大總會改變。Bob林盛斌日前在Insatgram分享和女兒的對話，表示從前總是說「爸爸最靚仔」的女兒現在卻不再這樣說，Bob還搞笑貼出女兒偶像和自己的對比圖，引來一眾網民留言，表示：小朋友唔會講大話！

育有3個女兒和1個兒子的Bob林盛斌經常分享和仔女的有趣生活點滴，早前他在Insatgram分享和大女的對話，表示五六年前問大女「呢個世界上邊個最靚仔？」，大女會答「爸爸」，但現在再問同一個問題，大女「諗都冇諗」就答「Jackson Wang」，心灰意冷的Bob將自己模仿Jackson（王嘉爾）和Jackson的相片併在一起，問大家「淨係講樣，大家話嘞，問心，左定右？」。

相片引起一眾網民留言，有網民表示「小朋友唔會講大話！」，亦有網友留言「其實係唔係屋頂漏水？」、「識揀一定揀右（Bob）」，娛樂圈亦有不少藝人留言，胡定欣就留言問「你係咪好悶？」，陳自瑤則留言指「已經去到靠語言表達唔到嘅狀態」，林子善亦表示「右，睇完張相我硬晒，我個拳頭硬晒！」。

+ 10 + 10 + 10

相關文章：吳若希大讚陪月好湊得掂一對仔女 金牌資深陪月員人工竟可高達…