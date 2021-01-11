母親的抉擇｜日前物資告急　奶粉、尿片以外16項嬰幼用品仍需捐助

受到新冠肺炎疫情等一連串對環球經濟的打擊，在環環相扣的影響下，本港機構「母親的抉擇」早前因為贊助商經營陷入困境，致該機構需使用物資頓時陷入短缺的危機，正被機構照顧的44名嬰孩只剩足夠1個月使用的濕紙巾和2星期的尿片。幸好在多方的支援和熱心市民的捐助下，機構已收集到足夠3至6個月使用量的物資，並在社交媒體貼出感謝文。

按圖即看機構尚需要的物資：

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「母親的抉擇」是本地支援未婚懷孕少女和被遺棄嬰兒的機構，並為嬰孩提供居所，照顧他們日常所需。目前，機構正照顧44名嬰孩，每月所需尿片8,000條、濕紙巾15,000片，所有物資均靠捐獻獲得。可惜，因贊助商陷入困難，而該機構亦沒有金錢預算，物資頓時不敷應用。

該機構在1月7日於社交網站告急後，市民一呼百應。昨日（10日）機構表示，看到告急之後，社會出現既大且快的迴響，是他們意料不及，非常感激市民出錢出力。他們點算未來2周將陸續收到的物資，認為足夠3至6個月的用量。

雖然物資的數量讓嬰孩們暫時度過危機，惟機構補充，捐獻佔了他們75%的資金來源，希望市民積極考慮成為每月捐助者，令嬰孩得到穩定的奶粉、尿片和濕紙巾供應。

事實上，以上物資只是嬰孩的基本所需，孩子要茁壯成長，仍需要很多不同的支援。「母親的抉擇」仍需要16項的物資，希望熱心人幫助。

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