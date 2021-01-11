兒童增高│專家教家長5個推拿技巧　足不出戶也可為孩子增高

新冠肺炎疫情持續的情況下，小朋友難以出外運動，家長更擔心孩子缺乏運動未能增高。政府 ERB 註冊推拿導師及 ILK Learning 小兒推拿導師劉翔以中國推拿學融合西方解剖學，開創獨特的小兒推拿手法，眼見疫情令很多家長無法帶小朋友出街，他更在網上將技巧教授家長，希望家長可以在家中為小朋友進行推拿促進生長發育，有助增高。 攝影：黃舒慧

香港孩子活動範圍不夠

劉翔看到在香港很多小朋友最常見的問題當中，第一個最多家長關心就是發育遲緩問題。「有些小朋友比同齡的小朋友長得個子小一點或者瘦一點，我覺得這與香港一些生活空間有關，香港地方比較少，再加上校外的活動不多，學校也規限小朋友走動規範，限制小孩子活潑好動的天性。活動不夠，小朋友的生長發育、脾臟功能發育，都會比較慢。 」

用推拿促進生長發育

「由於推拿不需複雜的醫療設備，也不⽤服藥及打針，而且小兒推拿不像針灸穴位要求得非常準確，推拿的面積比較大，只需在孩子的特定部位、 穴位或經絡施展技術性的手法，能幫助孩子增強免疫力及提高抵抗力，亦能針對性改善一些小兒病症，從而促進生長發育。」劉翔說。

家長親手「按」出健康孩子

由於疫情令不少家長無法帶孩子進行推拿，他建議家長可在網上自學，他說：「疫情下足不出戶便可學習丶亦可重覆觀看，一般只需三個月便可掌握小兒推拿要領及操作，能針對孩子體質及痛症在家為孩子施展推拿手法，讓孩子不再受病症困擾。」

小兒推拿注意事項：

+ 4 + 4 + 4

劉翔認為當小朋友在未生病時，通過刺激穴位推拿，能起到調整經絡氣血、陰陽平衡的作用，從而提高小兒身體各項功能及抵抗力，減低生病機會。

點圖即睇小兒增高穴位及5個推拿步驟：

+ 13 + 13 + 13

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