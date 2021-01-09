寒流襲港｜著得多衫唔等於愈暖　羽絨要咁著先發揮到最保暖功效

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未來數日，香港的最低溫度迎來單位數字，有需要外出的家長必定會把小朋友包到「成隻糉咁」禦寒，而羽絨外套更是必備衣物，不過原來很多家長也未能把羽絨的效用發揮到最大，皆因弄錯了一個觀念。

按圖即睇令羽絨最保暖貼士：

天文台圖片

愈多衣物並非愈暖

家長想把小朋友的羽絨外套發揮最大效用，首先要搞清楚羽絨的功能，羽絨中的羽毛、羊毛都是需要靠體溫加熱，加熱後由於羽絨面料是不透氣的，因此羽絨內的熱空氣便能與外界的冷空氣隔絕做到保溫效果。相信聰明的家長已經想到，要令羽絨的效能發揮得最好，內裏穿搭一些較薄身的衣物，讓體溫能有效加熱羽絨中的羽毛才是上策。

日本電視台也曾經做過一個有關羽絨的實測，在羽絨衣內搭薄襯衫的人比內搭厚毛衣的人體溫高了0.5℃，因此家長不需要讓小朋友穿上四、五件上衣，然後再搭件羽絨。

機洗羽絨衫的4個注意事項（按圖了解）：

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