小一統一派位首三志願成功率或上升　教育顧問教穩中求勝填表策略

本年度小一入學自行分配學位階段49,749名申請人當中，成功獲派人數達到23,107人，餘下尚未獲分配的26,642位申請人，預計最少有25,000人將會繼續參加下階段統一派位，相信受惠於參加人數明顯下跌，本年度統一派位階段首三志願成功率仍然有望輕微提升。 【編按：撰文為本地教育及升學顧問Ian Tsang】

首三志願成功率有望提升

可惜，預計在統一派位階段能夠成功獲派各區最熱門學校的機會未必會因此而有明顯改善，甚至乎在整體競爭氣氛減輕下，相信大量家長會勇往直前，在選校態度上比以往更為進取，導致獲派熱門學校機會更低。

熱門學校機會卻不升反跌

相反，選校心態上較為合理和保守的家長，預計在未來幾年會有較理想的回報。因為在整體選校氣氛回復到積極進取的時候，第一志願選擇會由近五年分散在多間學校上、慢慢轉回只集中在個別少量熱門學校之上。部份家長只要懂得善用這個機會，將目標改為集中在稍次熱門學校的話，能夠獲派第一志願機會將會有顯著上升。

深水埗區競爭最劇烈

儘管全港整體參加小一派位人數持續下跌，但部份地區內的參加人數卻預期會保持在相約水平，其中位於深水埗的40校網和九龍灣一帶的46校網，兩區的參加人數持續保持在近年高位，相信到統一派位階段能夠成功獲派心儀學校的機會將會越來越差。2019年度在深水埗40校網統一派位階段乙部參加人數有1,447人中，獲派首三志願人數只有802人，佔申請人的55.4%，屬全港最低。

元朗東成功率全港第二最低

另外，在新界的荃灣62校網和元朗東74校網內，即使整體區內申請人數有所下跌，但由於近年這兩個校網的必收生人數眾多，影響到自行分配學位階段派位成功率並不理想，因此導致參加統一派位的人數一直保持在相約水平，同樣影響到在統一派位階段獲派心儀學校的機會。在2019年度元朗東74校網765位統一派位階段乙部申請人之中，只有435人獲派首三志願，僅佔56.9%申請人，屬於全港第二最低。

在以上四個地區內的家長在填表策略上較適宜採取非常保守的策略，切勿跟隨其他地區家長的建議，以為全港入學人數下跌便可以更為進取，避免不理想的派位結果。

作者簡介：

著名本地教育及升學顧問Ian Tsang，著有多本暢銷升小、升中入學書籍，精於以客觀方法透過分析數據掌握派位策略，鼓勵家長根據子女本身特性選擇合適學校，曾接受不同電視、電台、報章、雜誌、網站、升學天書等訪問。

教育顧問曾廣豪（Ian Tsang）。

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