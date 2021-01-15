港媽花14萬全家移居馬來西亞　3千港元租2千呎屋：成家都變得開朗

馬來西亞是香港人熱門旅遊地點之一，當要考慮移民時，你又會選這個地方嗎? 育有一子一女的港媽Josie和丈夫，從2013年開始計劃移民，曾到過英國、澳洲及紐西蘭等地方居住，實地視察當地環境是否適合一家人定居，終於在2018年頭，落實決定舉家移居馬來西亞蒲種（Puchong)，至今接近兩年，雖然面對住挑戰全球的新冠疫肺炎疫情，但Josie一家感覺比在香港更自在輕鬆！

香港生活壓力由大

2013年開始，Josie想尋找香港以外理想的家，那時候大女3歲，兒子還未出世。她說：「我與丈夫不喜歡香港的教育，很填鴨式，令到小朋友很辛苦、很大壓力。在香港生活，連大人壓力也很大，當我們轉做生意時，便感覺到經濟不樂觀。而且住的地方亦令人很大壓力，當你努力工作完，很累地回家，但依然住在很細、很擠迫的地方；而且工時長，所以我們就開始找可以過我們life style的地方。」

實地視察

由於Josie與丈夫曾留學英國，所以移民首選也是英國。他們帶著女兒去英國居住視察是否適合。「我們在英國不同的城市住一個月，之後也有到澳洲及紐西蘭視察，除了住酒店，也會住民宿， 要有廚房可以煮食，體驗一下食物是否適應。」

為何不選英國

Josie直言無疑英國的讀書環境很好，他們又熟悉當地教育制度，而澳洲、紐西蘭也很理想，但有一點足以打消念頭。「一想到我們兩公婆都仲後生，也需要搵錢，所以當地的營商環境也很重要，因為我們不能只為小朋友而不考慮生計，如果大人過得不好，小朋友也不會適應得了。那些地方一來消費高，二來是做生意也有一定難度，好多行業都已經飽和，去到2017年，我們開始留意到馬來西亞這個地方。」Josie說。

生活指數與商機

2018年初，Josie來到馬來西亞，由教育、醫療、政治、氣候，細至連水質等日常面對的情況，她與丈夫都深入了解，不靠移民公司。「飛澳洲要8小時，英國要13小時，飛馬來西亞只需3小時，在全家人連剛一歲的兒子飛過來，住了三星期，由檳城住到蒲種，最後覺得華人多的地區比較適合，物價指數較低，令你覺得做生意的機會較多。坦白說，在這裏做生意就算輸也不會翻不了身。」

相比起英國，Josie感覺馬來西亞的治安更好，她說：「如果要移居到一個地方，就一定要在當地住一下，才可感受到生活文化，我們就是住在馬來西亞三個星期，去深入看每一個城市不同的地方，最後再揀自己覺得最舒服的地方出來。」

生活開支

到埗後，他們一家用了半年時間去安頓住屋及學校，之後遇上新冠疫情，馬來西亞封城，原先想做貿易生意，因而未可好好開始，但Josie樂觀笑說：「幸好這段時間我們不在香港，因為在香港的消費會更多，疫情之下，營商機會下降，但我們在一個消費低的地方，少出街，一家人用大約馬幣10000（折合約港元19000） 當中包括屋租、兩個孩子在國際學校的學費、一家四口的全部膳食費用、車費，我們保守預計，要等新冠肺炎完結，才可以完全投入做生意。」

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當小朋友沒有功課之後

疫情下，大家都被迫過住困在家的生活，小朋友用Zoom上課，Josie慶幸自己的家有足夠空間讓小朋友活動。「我們用5000多元的租金住在一個3000多呎的House，空間大了，壓力少了，這裡的天氣很舒服；小朋友學校的課程、科目主題較世界觀，比在香港學到的更廣闊、看得更遠。每日沒有功課，他們通過學校的討論時間中學習，每日放學之後，就可以更專注做自己感興趣的事。」

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移民前的考慮

來到馬來西亞之後，Josie坦言與丈夫整個人都變得輕鬆開朗，只是因為疫情，唯一美中不足是無法與香港家人見面，對於有興趣來馬來西亞居住的家長，Josie建議要考車牌。「自己駕駛可以去到你想食想玩的地方，而且更快認識這個地方，無論移居哪個地方都要是自駕更好。」

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買樓Vs租樓

Josie最後建議想移居的朋友不要急於買樓，她說：「除非你之前已經在哪個地方住了很久，很熟悉，否則就不要太早決定買樓，很多朋友一來到馬來西亞，看到房屋又大又靚，好像我住這裏3000呎，200多萬已買到，但我們眼見很多人一來就被地產經紀說服買樓，之後才發現周圍配套不適合自己或小朋友。」Josie 說剛來馬來西亞時，用3000元租了一個2000呎的House，但住落發現有更適合上學及生活的地方，慶幸那個單位是租，令資金可更靈活運用，她說：「整個移居過程我們沒有經地產經紀或睇樓團介紹，全部都是靠自己去視察，去感受而挑選出最令自己及家人感覺舒服的地方居住。」

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Josie一家四口是透過「第二家園」計劃移居馬來西亞，她說：「十年後需要再續簽，但手續方便簡單。」

點圖即睇「第二家園」計劃5大特點:

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