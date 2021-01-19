家居裝修│2孩媽媽用15萬改造350呎公屋　1房變3房20日極速完工

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-01-19 21:18

作為家長，總盡力為孩子打造更好的生活。一位育有2名孩子的媽媽，為了讓子女有更佳的起居環境，決定花15萬重新改造位於沙田禾輋邨的公屋單位，令350呎的單位由一房變為三房，整體更具空間感。力保工程有限公司項目負責人吳先生表示，最大的難度是要在20天內完成工程！

按圖即睇裝修前格局：

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淺色系增空間感 加強收納空間

吳先生分享，屋主夫婦與一子一女同住，孩子現時十多歲，居於沙田禾輋邨。禾輋邨樓齡44年，屋主居住的單位350呎，入伙超過10年。裝修前，家裏只間了一間主人房，兒子和女兒分別睡在客廳兩張高架床。因為家裏多年沒有裝修，媽媽希望可為孩子劃出獨立房間，故決定把單位重新裝修。

按圖即睇動工情況：

吳先生遂以淺色系增強室內空間感，而媽媽希望睡房可有紫色的床，因而屋裡以白色和紫色作主調，床及櫃子均設抽屜及收納空間，令單位整體更見整潔。為節省成本及空間，他以木板間出三間房，並採用摺門設計。主人房擺放設一張床及小桌子，女兒房間有高架床，下層是書桌及收納空間，兒子房間則在單人床尾放置書桌，盡用空間。

大門旁原放置子女的高架床，現改裝成L型白色鞋櫃，放有小椅子，放便出入更換鞋子。廚房原本缺乏收納空間，裝修後重新加裝櫥櫃，修葺灶台。廁所及露台均沒有裝修，只簡單換了廁所門，加裝浴室櫃及重整地下油漆。

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周末才可動工 20日極速完工

吳先生表示，工程的最大難度是要20日內極速完工。「如果唔快，就要一路住酒店。客人星期一至五在單位住，只可於周末施工。最後幾天，傢俬到家就住酒店。」他補充，工程開始時，屋裏的雜物分別放在露台及送到大廈的頂樓貨倉暫存。每逢周末完工時，工人會為單位作好清潔。

按圖即睇節省時間與金錢的裝修技巧：

他又指，整個工程採用的物料有E0低甲醛複合板、白色石英石及木紋石塑地板。由於要節省時間與成本，吳先生又採用了特別的裝修技巧，包括採用高性價比的材料，例如複合板傢俬；採用預先組合好的傢俬及材料，例如洗手盆連台面石，節省在現場組裝的時間；以及盡量購買現成尺寸的鋁窗及鋁門，節省訂製時間。

工程詳情：

裝修期：20日

費用：共15萬

（包括傢俬連安裝8萬；水電2萬；窗/清拆/搬屋/油漆/地板/家電5萬）

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